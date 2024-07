Detnui leat ohcan valjis sierralobiid luosa bivdimii oahpaheami ja kultuvrra vuođul

Deanus luosa bivdima leat gártan luossamáddodagaid garra maŋosmannama dihtii gieldit jo njealját jagi maŋŋálagaid. Ođasmahttojuvvon guolástannjuolggadus vástida dillái buorebut go árabut. Báikkálaš ássiid ja eamiálbmoga vuoigatvuođaid dorvvasteapmin njuolggadus sisttisdoallá maiddái vejolašvuođa ohcat sierralobi luosa bivdimii sápmelaš guollebivdinkultuvrii laktásan diehtodáiddu bajásdoallamii ja vai dat joatkašuvvá sohkabuolvvas nubbái. Vai sierralohpeohcamušaid sáhtášii gieđahallat bealeheamet, áiggil ja earenoamážit vuhtiiváldimiin lussii čuohcán bivdindeaddaga, ohcamušaid galggai guođđit EBI-guovddážii 15.6. rádjai. Mearrádusat ohcamušaide addojuvvojit čuovvovaš moatti vahku áigge.

Lappi EBI-guovddáš oaččui gieđahallamii 30 ohcamuša, main dábálaččat ovdanbuktojuvvui moatti dahje eanemustá logi luosa váldima sálašin. Oasis ohccojuvvui viidditge luossabivdinvuoigatvuohta go dát. Sierralobiid mieđiheamis gártat suokkardallat earenoamážit boahtán bivdindeaddaga ovttas guollebivdinkultuvrra sirdin- ja oahpahanvuođu ollašuvvamii eandalii dál, go luosa goargŋun orru fas báhcimin hui headjun. Lohpi galgá leat njuolggadusaid mielde ákkastallojuvvon guollebivdui laktásan árbedieđu sirdimii, ja čuovvut Suoma ja Norgga gaskasaš Deanujoga guolástansoahpamuša ulbmila guollemáddodagaid ekologalaččat, ekonomalaččat ja sosiálalaččat suvdilis geavaheami ovddideapmin.

Guolástannjuolggadusa ovdabargguid mielde sierralobi sáhttá mieđihit organisašuvdnii, main máinnašuvvo earálágan virggálaš dahje eahpevirggálaš servošat dego guolledoalloguovlu, osolašgoddi dahje eahpevirggálaš gilisearvi dahje -riekkis. Go dáidda veardidit ovdamearkka dihtii bearrašiid dahje sogaid leat nuba nubbesadjásaččat lohpesuokkardallamis. Lassin lohpi galgá leat ákkastallojuvvon báikkálaš ja árbedieđu sirdimii, goas ovdamearkka dihtii joddobuođu ceggemii ja doaibmamii laktásan dieđu sirdin gehččojuvvo lunddolaččat eanet mihtilmas spiehkastatággan go vuokkain oaggun. Vuokkain oaggun lea Deanus muđuige vejolaš earáid šlájaid go luosa bivdimis. Lassin kultuvrra sirdinákka oasis suokkardallamis lea dehálaš vuhtiiváldit maiddái joavkku, man dáhpáhus bálvala, dego oahpahusa čuozáhatjoavkku sturrodaga.

Árbevirolaš guolástankultuvrra seailun lea earenoamáš dehálaš, vaikko luossamáddodagat eai atte vejolašvuođa go ovttaskas luosaid váldima sálašin. Vuorddehahtti lea ahte gáttis dáhpáhuvvan eará guoli dego hárri oaggun buktá lassin turisttaid johkii guolástangildosis fuolatkeahttá.