Kohdunkaulan syövän HPV-seulonta vähentää merkittävästi myös vaginan syöpiä

Kohdunkaulansyövän seulonnassa käytettävä HPV-testi vähentää merkittävästi vaginan syöpien ilmaantuvuutta perinteiseen Papa-kokeeseen verrattuna. Suomen Syöpärekisterin havaitsi tutkimuksessaan vaginan syövillä jopa 60 % pienemmän ilmaantuvuuden HPV-testiryhmällä Papa-seulontaryhmään verrattuna. Myös vulvan syöpien ilmaantuvuus väheni 25 %. Tutkimustulos viittaakin siihen, että kohdunkaulan HPV-seulonnoilla voidaan ehkäistä muidenkin papilloomavirusinfektion aiheuttamien naisten genitaalialueiden syöpien muodostumista. Tutkija Maija Vahteriston mukaan tälle on kaksi mahdollista selitystä.

– Ensimmäinen selitys on se, että HPV-seulonnassa viruksen aiheuttamat kohdunkaulan solumuutokset löydetään ja niitä pystytään hoitamaan useammin kuin Papa-seulonnassa. Ihmisillä, joilla on kohdunkaulassa HPV-tartunta eli papilloomavirusinfektio, on se todennäköisemmin myös muualla sukuelinten tai peräaukon alueella. HPV-seulonnassa riski pitkittyneen tartunnan leviämisestä muualle sukuelinten alueelle saattaa näin pienentyä, Vahteristo sanoo.

– Toinen taas on se että, useampia vaginan ja vulvan syöpien esiasteita päädytään HPV-seulonnassa havaitsemaan ja hoitamaan. Sen kautta useampi HPV-positiivinen ohjataan sitten kolposkopiaan eli kohdunkaulan tähystystutkimukseen. Hoidon myötä riski sille, että esiaste etenee ja leviää varsinaiseksi syöväksi, pienenee.

Aihe on tutkimuskentällä täysin uusi

Löydös on merkittävä, sillä HPV-seulonnan vaikutusta muihin kuin kohdunkaulan syöpiin ei ole koskaan aiemmin tutkittu Suomessa tai kansainvälisesti.

– Suomessa on siirrytty hitaasti asteittain HPV:n seulontaan ensisijaisena seulontamuotona viime vuosikymmenen aikana, ja papilloomaviruksen tunnistava testi kattaakin kaikista seulontatesteistä jo 80 prosenttia, Vahteristo avaa.

Virus on viime vuosikymmeninä yleistynyt väestön keskuudessa erityisesti korkean elintason maissa muuttuneen seksuaalikäyttäytymisen seurauksena.

– Vain hyvin pieni osa HPV-tyypeistä kuitenkin aiheuttaa syöpää. Toisaalta kaikki vaginan ja vulvan syövät eivät ole HPV-peräisiä ja siten seulonnalla edes estettävissä, Vahteristo muistuttaa.

Tutkimuksen tiedot:

Maija Vahteristo, Maarit K. Leinonen, Tytti Sarkeala, Ahti Anttila, Sirpa Heinävaara.

Lower incidence of vaginal cancer after cervical human papillomavirus screening - long-term follow-up of Finnish randomized screening trial. Preventive Medicine, Volume 185, 2024,

108031. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2024.108031.