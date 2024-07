Viltti ja Vanu -kirjasarja tutustuttaa sateenkaariperheeseen neutraalilla tavalla

KVALITIN KESÄ JA SYKSY 2024 >>>

Tänään Viltti ja Vanu lähtevät kauan odotetulle lomalle Toivo-enon ja Topin mökille. Vanua hieman jännittää jäädä ilman äitiä yökylään. Perillä päästään uimaan, onkimaan ja marjametsälle – siis tekemään kaikkea sellaista, mitä Toivo-enon mukaan aina tehdään mökillä. Illalla paistetaan vaahtokarkkeja nuotiolla, mutta kaikkein parasta on kuitenkin olla ihan vain yhdessä ilman kiirettä. Kaiken keskellä jostain kuuluu outoa ujellusta. Ihan kuin joku soittaisi huilua. Mikä ääni se oikein mahtaa olla?

Viltti ja Vanu soivassa huvilassa on toinen osa Jenni Skyttä-Forssellin ja Giannetta Portan lastenkirjasarjassa, joka normalisoi kaikenlaisia perheitä ja ravistelee rakenteita lämpimällä otteella. Jenni Skyttä-Forssell on lastenkirjailija ja muun muassa toinen suositun Piirretään satuja iholle -sarjan luojista. Giannetta Porta on väri-iloittelua ja pikkiriikkisiä yksityiskohtia rakastava kuvittaja Pirkanmaalta.

"Lapsuudessa syntyneet käsitykset ovat pohja, jolle rakennamme arvomaailmamme ja asenteemme aikuisena. Siksi on tärkeää tuoda lastenkirjallisuudessa jo varhaisessa vaiheessa esiin erilaisia perhemalleja tekemättä niistä kuitenkaan numeroa", kertoo kustantaja Hanna Sinkkonen.

Värikkäästi kuvitetut Viltti ja Vanu -kirjat vievät lukijan kahden sisaruksen lämminhenkisiin vierailuihin Toivo-enon ja Topin luo. Kirjojen ikäsuositus on 3-6 vuotta.

Haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: info@kvaliti.com