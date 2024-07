Hanna Sumari ja lukuisat muut asiantuntijat tähdittävät Talonäyttelyä

Valkeakoskella puolen tunnin ajomatkan päässä Tampereelta tai Hämeenlinnasta on tänä kesänä Talonäyttely, jonka pääteemoina ovat ekologisuus, edullisuus, kompaktit kodit ja joustava rakennusprojekti. Talonäyttelyssä on kymmenen ainutlaatuisen kodin lisäksi ohjelmaa päivittäin vaihtuvin teemoin. Teemoihin liittyen Talonäyttelyn Studio Niitty -ohjelmalavalla on haastatteluja, puheenvuoroja ja tietoiskuja.

– Talonäyttelyssä on nähtävää ja koettavaa kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Tapahtuma inspiroi näkemään omakotitalorakentamisen mahdollisena hyvin monissa eri elämänvaiheissa ja toki remontoimaan sekä sisustamaan omaa nykyistäkin kotia. Perheen pienimmille on alueella leikkipuisto sekä erityisesti lauantaina 27. heinäkuuta on pikku rakentajille suunnattua ohjelmaa, kertoo Valkeakosken Talonäyttelyn projektipäällikkö Siiri Meriluoto.

Talonäyttelyn avajaisia vietetään keskiviikkona 24.7. Avajaisjuhlallisuuksista kello 12 alkaen vastaavat Valkeakosken kaupunginjohtaja Minna Uschanoff, Pientaloteollisuuden johtaja Kimmo Rautiainen, kansanedustaja Pauli Kiuru ja Valkeakosken kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mikko Franssila.

Arkkitehti Juuso Horelli on suunnitellut ja rakentanut ekotalot sekä vuoden 2017 ja 2024 Talonäyttelyihin. Tänä vuonna hän minimoi kaikki rakentamisen päästöt, eikä vasta asumisen päästöjä. Horelli kertoo ekologista valinnoistaan torstaina 25.7. Sisustustoimittaja Hanna Sumari kiertää Talonäyttelyn kohteita lauantaina 27.7. Samana päivänä vietetään myös Lasten Lauantaita, jolloin ohjelmassa on poniratsastusta, glittertatuointeja sekä Taikametsän Tomero -lastenesitys.

Piharakentamiseen puolestaan paneudutaan sunnuntaina 28.7., jolloin muun muassa siirtolapuutarhuri ja Sivumaku-blogin kirjoittaja Jani Kinnunen kertoo vinkkejä pienen pihan ekologiseen rakentamiseen. Tiistaina 30.7. teemana on kompaktit kodit ja niiden järjestelmällisyys. Haastattelussa ohjelmalavalla on pariskunta, joka asuu kolmosten ja koiran kanssa yhdessä Pirkanmaan pienimmässä omakotitalossa Valkeakoskella. Pienten neliöiden tehokkaaseen käyttöön johdattelee ammattijärjestäjä Nea Laaksonen.

Lauantaina 3.8. Omakotiliitto järjestää Onnistunut asuntokauppa -paneelin, jossa keskustelemassa ovat Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy:n asianajaja, varatuomari Janne Nuutinen ja Sustera Oy:n kuntotarkastuksen asiantuntija, liiketoimintajohtaja Inspections & Surveys B2C Kim Malmivaara. Paneelin juontaa Omakotiliiton järjestöpäällikkö Sami Toivanen.

Talonäyttely on viimeistä päivää avoinna sunnuntaina 4.8., jolloin Rakennustutkimus RTS Oy:n toimitusjohtaja Aarne Jussila tekee katsauksen vuoden 2024 pientalomarkkinaan sekä Valkeakosken pientalonäyttelyn onnistumisiin.

Ke 24.7. Avajaiset klo 12–13

Kaupunginjohtaja Minna Uschanoff, Valkeakosken kaupunki

Kansanedustaja Pauli Kiuru

Johtaja Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mikko Franssila, Valkeakosken kaupunki

To 25.7. Ekologisuus ja kiertotalous rakentamisessa

Vuoden 2017 Talonäyttelyyn ekotalon rakentanut Riikka Kerttula

Vuoden 2024 ja 2017 Talonäyttelyn ekotalot rakentanut arkkitehti Juuso Horelli

Pe 26.7. Kohtuuhintainen asuminen ja rakentaminen

Erityisasiantuntija, arkkitehti Sampo Vallius, Ara – Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Toimitusjohtaja Aarne Jussila, Rakennustutkimus RTS Oy

La 27.7. Sisustaminen ekologisesti ja pienellä budjetilla + Lasten lauantai

Toimittaja Hanna Sumari

Muutosagentuuri Pirjo Laurila, Muutosagentuuri dsgnbK

Sisustussuunnittelija Tytti Seppi, Aesthetica Fabri

Sisustussuunnittelija Suvi Saarnisto, Tilatassu Oy

Su 28.7. Piharakentaminen

Bloggaaja, siirtolapuutarhuri Jani Kinnunen, Sivumaku-blogi

Rakennetun ympäristön lehtori Sanni Virjula, Hämeen ammattikorkeakoulu

Ma 29.7. Energiamarkkinat ja ilmastoviisaus

Energiajohtaja Kai-Kristian Koskinen, Valkeakosken Energia

Ilmastoasiantuntija Ossi Kekki, Valkeakosken kaupunki

Ti 30.7. Kompaktit kodit

Sini Jurva ja Kimmo Kauppila, @threexeverything

Ammattijärjestäjä Nea Laaksonen, Laakso Interior

Ke 31.7. Rakentamisen uudet määräykset – rakentamislaki ja kompostointivelvoite

Ympäristökouluttaja Heidi Uotila, Kiertokapula

Hallituksen jäsen Pekka Lehtinen, Vapaa-ajan asunnot ry

Rakennustarkastaja Jasu Kuusisto, Valkeakosken kaupunki

To 1.8. Korjausrakentaminen

Kuntotarkastuksen asiantuntija Jarno Haakana, Talokatsastus

Kaupallinen johtaja Juha Kautto, Vesivek

Pe 2.8. Äly kotiin pienellä budjetilla

Sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori Timo Väisänen, Hämeen ammattikorkeakoulu

Tuotepäällikkö Mika Kujala, Omavoima

La 3.8. Asuntokaupan ABC

Paneeli: Onnistunut asuntokauppa – näin talokauppa ei vie yöuniasi, Omakotiliitto

Panelistit:

Asianajaja, varatuomari Janne Nuutinen, Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy

Kuntotarkastuksen asiantuntija, liiketoimintajohtaja Inspections & Surveys B2C Kim Malmivaara, Sustera Oy

Paneelin juontaa järjestöpäällikkö Sami Toivanen, Omakotiliitto

Su 4.8. Yhteenveto

Toimitusjohtaja Aarne Jussila, Rakennustutkimus RTS Oy



Lippu.fi tai sisäänpääsyportilla

Alkaen 9,60 €, alle 18-vuotiaat veloituksetta maksavan aikuisen seurassa

Verkkokaupasta ostettu lippu sisältää matkustusoikeuden Nyssellä tapahtumaan ja pois tapahtumasta.



https://talonayttely.valkeakoski.fi/kavijalle/ohjelma/