Oletko uusi työelämässä? Lue tärkeät tärpit

Ensimmäinen oma palkkakuitti tuli juuri. Mitä sen eri rivit tarkoittavat?

Tilille maksettava summa on pienempi kuin mistä työnantajan kanssa on aiemmin sovittu. Näin on siksi, että palkasta vähennetään ensin verot, työeläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.

Mitä TyEL tarkoittaa palkkakuitissa?

– Kun kesätyöntekijä työskentelee työntekijänä, hän kuuluu työntekijän eläkelain, TyEL:n piiriin. Työeläkettä ei rahoiteta veroilla, vaan palkasta pidätettävillä vakuutusmaksuilla. Suuremman osan TyEL-maksusta maksaa työnantaja, ja pienempi, työntekijän osa peritään suoraan palkasta, eläkejohtaja Outi Pekkarinen Ilmarisesta kertoo.

Eläkettä kertyy sinulle työntekijänä ansaitsemistasi euroista 17-vuotiaasta alkaen ja yrittäjänä YEL-työtulostasi 18-vuotiaasta alkaen. Mitä enemmän saat palkkaa tai mitä suurempi työtulosi on, sitä suurempi eläkkeesi on. Sinulle voi kertyä eläkettä myös palkattomilta ajoilta, kuten opinnoista, työttömyyspäivärahasta ja muista sosiaalietuuksista.

Omaa eläkekertymää voi seurata helposti työeläkeotteelta oman eläkeyhtiön verkkopalvelussa.

– Eläkekertymä näkyy työeläkeotteella yleensä muutaman viikon sisällä ensimmäisestä palkanmaksusta. Ilmarisessa vakuutettu työntekijä näkee eläkekertymänsä OmaEläkkeessä, Pekkarinen jatkaa.

Jos työnantajasi on vakuuttanut sinut jossakin toisessa työeläkeyhtiössä kuin Ilmarisessa, löydät eläkeyhtiösi osoitteesta tyoelake.fi/tyoelakeote (tyoelake.fi).

Miten eläkevakuutus poikkeaa muista vakuutuksista?

Työeläke on muutakin kuin pelkkä rahasumma, joka maksetaan eläkeläiselle. Työeläke on osa lakisääteistä sosiaaliturvaa. Se on luonteeltaan vakuutus, joka tuo turvaa koko elämänkaaresi ajan. Se on vakuutus niin vanhuuden kuin työkyvyttömyyden varalta, mutta myös turvaa perheen toimeentulon, jos perheenhuoltaja menehtyy.

Entä työeläkeote, mikä se on ja mihin sitä tarvitaan?

Työeläkeotteellasi on rahanarvoista tietoa. Saat sen siitä työeläkeyhtiöstä, jossa olet vakuutet­tuna tällä hetkellä. Ote lähetetään postitse joka kolmas vuosi, jollet ole tarkastanut otettasi verkossa. Suosittelemme meillä vakuutettuja katsomaan työeläkeotteensa OmaEläkkeestä, jossa se on aina ajan tasalla.

OmaEläkkeestä löydät myös eläkelaskurin. Näet tähän mennessä kertyneen eläkkeesi määrän työeläkeotteeltasi. Yhtä tärkeä on tuleva kertymäsi, johon puolestaan voit tutustua verkon laskuria hyödyntämällä.

On omalla vastuullasi tarkastaa säännöllisesti, että työeläkeotteesi sisältää kaikki työ­suhteesi, joista eläkettä voi kertyä. Työeläkeote on hyödyllinen dokumentti myös vaikkapa CV:n pohjaksi, sillä sieltä pää­set pidemmänkin ajan päästä tarkastamaan työhistoriasi kannalta tärkeät ajankohdat.

Kesätyöntekijä, tiesitkö, että työeläkkeesi kertyy kausityöstäkin?

Jos jatkat vielä opintoja, myös tutkintojen suorittaminen kartuttaa eläkettäsi.

Lue lisää eläkkeen kertymisestä (ilmarinen.fi).

Muista pyytää työtodistus!

Kun kesätyörupeamasi päättyy, olet oikeutettu saamaan työstäsi todistuksen. Siitä voi olla hyötyä seuraavaa työpaikka hakiessasi. Jos olette olleet työnantajasi kanssa puolin ja toisin tyytyväisiä kesätyökokemukseen, voit myös kysyä, toimisiko hän jatkossa suosittelijanasi työnhaussa.