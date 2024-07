Kymenlaakson hyvinvointialue jätti lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta terveydenhuoltolain muutoksiksi

Hyvinvointialue päättyi jättämään lausuntonsa vapaamuotoisena, jotta eri näkökulmat saataisiin mahdollisimman hyvin avattua. Vapaamuotoinen lausunto on vaihtoehto sille, että lausunto jätetään Lausuntopalvelu.fi-sivustolla erikseen eriteltyihin kysymyksiin.

– Koko alkuvuoden ja entistä tiiviimmin lausuntoaikana olemme käyneet erilaisia keskusteluja päättäjien ja ministeriöiden virkamiesten kanssa siitä, mitä lausunnostamme tulisi löytyä, jotta sillä olisi tarpeeksi painoarvoa. Meille on erityisesti korostettu talouslaskelmiemme avaamista ja akuuttilääketieteen päivystyksen toiminnan kuvausta, kuvailee vs. hyvinvointialuejohtaja Lauri Lehto lausunnon sisältöä.

– Myöskään ei voida ohittaa sitä, että taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia Kouvolan yöpäivystyksen lakkauttamisella ei olisi vain meille hyvinvointialueena, vaan myös muille viranomaisille ja alueen toimijoille.

Aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask piti eri tahojen kanssa käytyä taustoittavia keskusteluja erittäin merkityksellisinä hyvinvointialueen lausunnon laatimisen kannalta.

– Oli erittäin tärkeää saada tietoa, mikä meidän näkökulmissa vaatii selkeytystä. Korostui muiden muassa, että meidän tulee tehdä akuuttilääketieteen päivystystä paremmin tunnetuksi.

– Meillä on erittäin toimiva ja samalla kustannustehokas kahden päivystyksen malli Kymenlaaksossa. Kouvolan päivystys ja akuuttilääketieteen hoitolinja on erityislaatuinen, joka tukee keskussairaalan toimintaa. Kun on jotain näin toimivaa, niin sitä ei pidä tuosta vain muuttaa, Nina Brask korostaa.

Lue Kymenlaakson hyvinvointialueen lausunto kokonaisuudessaan kymenhva.fi/STM-lausunto.