Ilpo Miikkulainen on nimitetty Turku Energian Tuotantopalveluiden johtajaksi

Kehityspäällikön tehtävässä Ilpo aloitti keväällä 2024, mutta hän on työskennellyt Turku Energialla myös käynnissäpitopäällikkönä ja tuotannon suunnittelupäällikkönä vuosina 2017–2019. Vuosina 2020–2023 Ilpo Miikkulainen johti rikkihappo-, kalkkikivi- ja lipeätehtaita Uudessa-Kaledoniassa.

Tuotantopalvelut-yksikössä työskentelee noin 120 henkilöä. Ilpo vastaa yksikön kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja kehittämisestä. Ilpo jatkaa myös Tuotantopalveluiden kehityspäällikkönä, kunnes seuraaja valitaan. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Timo Honkaselle ja on konsernin johtoryhmän jäsen.

Toimitusjohtaja Timo Honkanen kertoo, että Tuotantopalveluiden johtajan paikka avautui, kun Ilpon edeltäjä Juho Perkonoja siirtyi Lämpö-yksikön johtoon Jari Kuivasen eläköidyttyä.

”Meillä oli todella hyviä hakijoita tehtävään, mutta Ilpo valikoitui monipuolisen johtamiskokemuksensa ansiosta. Ilpo on työskennellyt aiemmin monissa vaativissa asiantuntijatehtävissä Turku Energialla ja lisäksi hänellä on myös tuoretta kansainvälistä johtamiskokemusta. Tuotantopalvelut on keskeinen yksikkömme, joka vastaa energian tehokkaasta ja luotettavasta tuotannosta ja toimituksesta sekä samalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönotosta energiantuotannossa. Tuotantopalvelut ovat myös keskeisessä roolissa hiilineutraaliustavoitteidemme saavuttamisessa. Toivotamme Ilpon lämpimästi uuteen rooliin”, Timo Honkanen sanoo.

Ilpo kertoo olevansa tyytyväinen saadessaan mahdollisuuden kehittää tuotantopalveluiden toimintaa nopeasto muuttuvassa toimintaympäristössä.

”Energia-ala kehittyy jatkuvasti, ja Turku Energialla on vahva halu viedä energiantuotantoa yhä ympäristöystävällisempiä tuotantomuotoja kohti", Ilpo Miikkulainen sanoo.