Kuopio on noussut takaisin viidenneksi Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa

Kuopio on noussut takaisin viidenneksi viime vuoden seitsemänneltä paikalta Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa. Edellisen kerran Kuopio oli viidennellä sijalla vuonna 2022.



”Kuopiossa asuntojen hinnat eivät ole laskeneet yhtä paljon mitä suuremmissa kaupungeissa, joten tältä osin se on parantanut sijoitustaan. Lisäksi sen laskennallinen vuokratuotto (6,3 %) on huomattavasti parempi, mitä suuremmissa kaupungeissa”, tiivistää Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

Kuopio on kehitysnäkymien osalta sijalla seitsemän. Kehitysnäkymissä hyödynnetään Vuokranantaja-barometriä.

”Kuopio on vetovoimatutkimuksissa kolmannella sijalla. Vuokranantajat eivät kuitenkaan katso kehitysnäkymiä aivan yhtä positiivisesti, mutta näkymät ovat kuitenkin parantuneet myös heidän mielestään viime vuosina. Mutta muutoin Kuopioita voisi kuvailla rankingissa varmaksi suorittajaksi, sillä se ei ole vuokratuottoa lukuun ottamatta missään kolmen kärjessä, mutta suorittaa tasaisesti joka osa-alueella”, toteaa Karlsson.

Kaupunkirankingissa kestomenestyjiä ovat olleet Tampere ja Turku. Sen sijaan pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat viime vuosina laskeneet yhä kauemmaksi kärjestä.

”Kaikki kuusi suurta kaupunkia ovat vähintään top kymmenessä, kun tarkastellaan arvonnousua, väestönkasvua ja vuokralla asuvien osuutta. Mutta Tampere, Turku ja Oulu erottuvat selvästi myönteisemmässä valossa vuokrakehityksen, markkinointiaikojen ja kehitysnäkymien osalta. Pääkaupunkiseudun ylitarjonta on vaikuttanut heikentävästi sekä vuokrakehitykseen että markkinointiaikojen pidentymiseen”, Karlsson kertoo.

Suurimmat putoajat kaupunkirankingissa ovat viime vuonna kolmannelle sijalle kivunnut Kajaani, joka on nyt sijalla kahdeksan eli viisi sijaa alaspäin. Samaiset viisi sijaa sijalle 11 on pudonnut myös pääkaupunki Helsinki, joka viime vuonna oli sijalla kuusi. Suurimmat nousijat ovat puolestaan Kokkola, Hämeenlinna ja Seinäjoki. Karlssonin mukaan suurin syy nousulle on vuokraustoiminnan helpottuminen, ja asunnot ovat menneet selvästi maan keskivertoa paremmin vuokralle.

Kaupunkirankingin häntäpäätä pitävät viime vuoden tavoin Kouvola ja Pori. Kouvola pitää viimeistä sijaa sekä väestönkasvussa, vuokralla asuvien osuudessa että kehitysnäkymissä. Pori sen sijaan on hännänhuippu vuokrakehityksen ja arvonnousun osalta.

Kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskelmiin kaupunkikohtaisesti asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiajoista Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten Tilastokeskuksen väestöennusteeseen, vuokralla asuvien osuuteen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin. Vertailussa on mukana yhteensä 27 kaupunkia, joille PTT on laskenut huoneistotyypeittäin muutokset vuosien 2019–2023 keskimääräiselle vuosittaiselle arvonnousulle ja vuokratuotolle ennen veroja.

Tiedotteen liitteistä löytyvät tarkemmat materiaalit Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingista. Tarkempia lisätietoja voi tiedustella ekonomisti Eemeli Karlssonilta.