Oulun entinen kuulovammaisten koulu sekä Ahtelan ja Törmäsen tilat rakennuksineen tulee suojella kaavoituksen keinoin

Oulun entinen kuulovammaisten koulu, Oulu

Oulun entinen kuulovammaisten koulu on ympäristöministeriön päätöksellä suojeltu asetussuojelukohde (480/1985, 4/562/94). Kohde sisältää koulurakennuksen, asuntolan ja johtajan asunnon. Suojeluasian vireilletulon taustalla on ollut rakennusten siirtyminen valtion omistuksesta yksityisomistukseen. Suojeluasia on tullut vireille ELY-keskuksen omasta aloitteesta ja kohde on asetettu vaarantamiskieltoon.

Kuulovammaisten koulu sijaitsee asemakaavassa opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella (YSO). Asemakaavassa olevat suojelumääräykset.

Oulun kuulovammaisten koulun koulurakennuksen, oppilasasuntolan ja koulun johtajan asunnon suunnitteli yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti Theodor Granstedt vuonna 1902. Ne valmistuivat vuonna 1906. Koulun suunnittelun pohjana käytettiin Turun ja Kuopion kuulovammaisten koulujen piirustuksia ja kokemuksia. Valtion kouluhanke toteutettiin Tuiran puiston alueelle, jossa entuudestaan sijaitsi kaupunginsairaala.

Suojeluasiaa koskevassa lausunnossa Museovirasto on todennut kohteella olevan rakennusperintölain mukaista valtakunnallista merkitystä muun muassa sen rakennustaiteen, rakennetun kokonaisuuden ja historiallinen todistusvoimaisuuden osalta. Suojeluntarve tulee kohdistaa Museoviraston näkemyksen mukaa rakennusten arkkitehtuurisiin piirteisiin sekä kaupunkikuvalliseen asemaan ympäristössään, jotka voidaan turvata voimassa olevalla asemakaavalla ja myöhemmin alueen asemakaavaa päivitettäessä.

ELY-keskus katsoo, että asemakaavasuojelu on riittävä suojeluväline turvaamaan valtakunnallisesti merkittävän kohteen rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. Asetussuojelun lakkaaminen ja lakisuojelun puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuulovammaisten koulun kohteen arvoja saataisi heikentää tai hävittää. Kohteen arvot tulee turvata maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Ahtelan ja Törmäsen tilat rakennuksineen, Oulu

Tilojen Ahtela ja Törmänen omistajat ovat esittäneet tilojen ja niihin kuuluvien rakennusten suojelemista rakennusten kulttuurihistoriallisen merkityksen vuoksi. Myös tiloille on haettu säilytettävää asemaa. Tilat rakennuksineen sijaitsevat voimassa olevan asemakaavan puistoalueella. Asemakaava on vuodelta 1951.

Ahtelan ja Törmäsen pihapiirit sijaitsevat Nokkalan alueella, johon syntyi Laanilan virkatalon vuokrapalstoille pienimuotoinen mäkitupien ja huviloiden keskittymä. Palstat lunastettiin sittemmin omiksi tiloikseen 1920-luvulta lähtien. Puistomaisen rakennetun alueen rakenne on säilynyt pitkälti 1920-luvun mukaisena.

Lausunnossaan Museovirasto on todennut Ahtelan ja Törmäsen pihapiireillä oleva rakennusperintölain 8 §:n tarkoittamaa maakunnallista ja paikallista merkitystä. Museovirasto on esittänyt kannakseen, että Ahtelan ja Törmäsen pihapiirit ja rakennukset historiallisine ominaispiirteineen tulee säilyttää. Suojelukeinona luontevin ja riittävä on asemakaavan suojelumääräys, mikä tulee antaa alueen asemakaavaa päivitettäessä.

ELY-keskus on tapauksessa arvioinut, että kohteiden säilyminen ja suojelu on tarkoituksenmukaisinta turvata kaavoituksen keinoin. ELY-keskus on päätöksessään todennut, että kunnalla on velvollisuus pitää maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n nojalla asemakaavat ajantasaisina.

