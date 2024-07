Porvoosta avautuu tänään suora liikenneyhteys lentoasemalle

Matkahuolto ja Suomen suurin taksiyhtiö Menevä aloittavat tänään yhteistyön, jonka myötä Porvoon linja-autoasemalta pääsee 40 minuutissa suoraan Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Uusi palvelu toimii vain yöaikaan, jolloin julkinen yhteys Porvoosta lentoasemalle on haastavin. Kimppakyydit järjestyvät ennakkovarauksella. Porvoossa yhteys pitää varata 6 tuntia ennen kuljetuksen lähtöä, lentoasemalla riittää 20 minuutin ennakkovaraus. Palvelu toteutetaan Menevän sähköisillä tilatakseilla ja yhden suunnan hinta on alkaen 25,80 euroa per matkustaja.