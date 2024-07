Vaasan kirjallisuusfestivaali LittFest julkistaa esiintyjiä

Syksyn LittFestissä esiintyy muiden muassa kuvataiteilija, sarjakuvapiirtäjä ja kirjailija Riina Tanskanen. Hän on luonut Instagramista tutut Tympeät tytöt -sarjakuvat, jotka käsittelevät maailmaa, jossa tytöt elävät. Tanskanen kirjoittaa teosten yhteyteen yhteiskuntaa arvostelevia tekstejä ja kokemuksia, jotka liittyvät naiseuteen. Tanskaselle myönnettiin tiedonjulkistamisen valtionpalkinto vuonna 2022. Viime lokakuussa hän julkaisi yhdessä Samu Kuopan kanssa tietokirjan Kapitalismin suuri illuusio.

Nuoren kirjailijapolven kärkinimiin kuuluva Juha Itkonen on yksi Vaasaan saapuvista kirjailijoista. Esikoisromaanillaan Myöhempien aikojen pyhiä vuonna 2003 Itkonen sai Kalevi Jäntin palkinnon ja oli ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi. Itkonen on kirjoittanut kymmenen romaania, joista uusin, on omakohtainen kertomus perhe-elämästä: Teoriani perheestä ilmestyi vuonna 2023. Hän on kirjoittanut useita novellikokoelmia sekä lastenkirjan yhdessä puolisonsa Maija Itkosen kanssa.

Kaj Korkea-Aho kuuluu sukupolvensa tunnustetuimpiin suomenruotsalaisiin kirjailijoihin. Useita palkintoja saanut Korkea-Aho on myös työskennellyt Hufvudstadsbladetin kolumnistina. Hänen uusin kirjansa Äitiä etsimässä kertoo kahden miehen matkasta isiksi. Tänä keväänä ilmestynyt kirja kuvaa vanhemmuuden kipeimpiä ja kauneimpia pisteitä paljaasti, rakkaudella ja huumorilla.

Tietokirjallisuuden Finlandian vuonna 2022 saanut kirjailija Ville-Juhani Sutinen on julkaissut runokokoelmia, esseeteoksia, romaaneja ja tietokirjoja. Monipuolinen tekijä on myös suomentaja ja kirjallisuuskriitikko. Sutisen uusin tietokirja Ruoka, valta ja nälkä 1900-luvun diktatuureissa julkaistiin keväällä.

Teemana Tila

Tämän vuoden festivaalin teemaksi on valikoitunut Tila, jonka käsitettä festivaali tulkitsee monitahoisesti painottaen erilaisia kirjallisia näkökulmia ympäristön tilaan, ihmisen tilaan ja jopa kauhun tilaan.

–Ympäristön tila herättää huolta. Tieto- ja kaunokirjallisuus ovat voimakkaita tapoja tarkastella ilmastonmuutosta monipuolisesti ja syvällisesti. Tarinoiden ja kirjailijoiden tulkintojen kautta saamme usein kokea pintaraapaisua syvemmän kosketuksen ihmisyyteen ja itseemme. Kauhun tila taas on primitiivinen tunne, kuvailee tuottaja Ilkka Nyqvist festivaalin teemaa.

Lisäksi kuvataiteilija Riina Tanskanen tekee Vaasan kaupunginkirjaston Matilda-tilaan seinämaalauksen LittFestin teeman mukaisesti.

Kaksikielinen kirjallisuusfestivaali LittFest tarjoaa mielenkiintoisia kohtaamisia huippukirjailijoiden ja laatukirjallisuuden parissa 14.–16.11.2024 Vaasassa. Tapahtumassa tehdään yhteistyötä kestävää kehitystä ajavan Nuorten Agenda 2030 kanssa. Kumppaneina toimivat myös Svenska Litteratursällskapet, KulturÖsterbotten sekä Vaasan kaupunginorkesteri.