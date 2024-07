Miika Hellevaaran uutuusromaani "Korkein minuus" vie lukijan syvälle ihmisenä olemisen ikiaikaiseen laajuuteen

"Huikea elämäkerta paljastaa Jiddu Krishnamurtin syvällisen ajattelun ja ainutlaatuisen elämänpolun" 4.7.2024 08:22:00 EEST | Tiedote

"Krishnamurtin elämäkerta" on nyt saatavilla ensimmäistä kertaa Suomeksi. Teos kuvaa tarkkaan Jiddu Krishnamurtin elämää ja ajatuksia. Teos on ainoa "virallinen" elämäkerta; tiivistelmä kolmesta teoksesta, joista kaksi ilmestyi Krishnamurtin vielä eläessä. Kirjan on kirjoittanut Mary Lutyens, joka tunsi Krishnamurtin yli 70 vuoden ajan. Hän valottaa teoksessa myös Krishnamurtin yksityiselämää. Teoksen on suomentanut Antti Immonen.