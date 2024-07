LänsiAuton vaihtoautomyynti kovassa kasvussa

LänsiAuton vaihtoautomyynti kasvoi 70 prosenttia noin 6000 autokauppaan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiö tiedotti alkuvuonna uudesta strategiasta, jossa se keskittyy vaihtoautokauppaan, merkkihuoltoon, vauriokorjaukseen ja autonvuokraukseen. Kaikkien näiden liiketoimintojen kehitys on ollut tänä vuonna positiivinen, joten strategian toimeenpano on edennyt hyvin. Kaikkien autoliikkeiden tekemien vaihtoautokauppojen volyymi kasvoi Netwheelsin tilastojen mukaan samalla ajalla noin 15%. LänsiAuton näkemyksen mukaan vaihtoautokaupan markkina kasvaa, koska vaihtoautojen hintakilpailukyky on vahvistunut.

- Olemme onnistuneet rakentamaan vahvan perustan kasvulle rekrytoimalla ja kouluttamalla ammattilaisia kaikkiin toimintoihin. Uusien autojen kaupalta vapautuneet liiketilat ovat tuoneet meille lisää tilaa erinomaisilta kauppapaikoilta. Toimintamme on ammattimaistunut, ja esimerkiksi ostojen analytiikkaan on investoitu. Olemme näin kasvaneet myyntikatetta, lisäpalvelumyyntiä ja kannattavuutta samalla vahvistaen, kuvailee LänsiAuton vaihtoautokaupan liiketoimintajohtaja Tero Törmänen.

LänsiAuto on juuri avannut toisen vaihtoautomyymälän Tampereelle, ja seuraavaksi myymäläverkosto laajenee Jyväskylään. Yhtiön tavoitteena on avata vielä useita myymälöitä vuoden 2025 loppuun mennessä. Kaupankäynti aloitetaan ja viedään usein loppuunkin verkossa, chatissa tai Whatsappissa, mutta myymälöitäkin tarvitaan.

- Valtakunnallisen kattavuuden saavuttamiseksi ja valikoiman laajentamiseksi avaamme vielä useita myymälöitä lisää. LänsiAuton vahva tase sekä parantunut kannattavuutemme mahdollistaa nopean laajentumisen. Markkinalla on parhaillaan käynnissä kiinnostava uusjako, kun uuden auton kaupan vaikeudet, korkea korkotaso sekä koko ajan nopeammin tapahtuvat hinnoittelutrendien muutokset haastavat alan yrityksiä, kertoo Törmänen.

LänsiAuto on Netwheelsin tilastojen perusteella kasvanut Suomen kahdeksanneksi suurimmaksi vaihtoautokauppiaaksi, ja saavuttanut alkuvuonna noin 3 prosentin markkinaosuuden autoliikkeiden tekemistä vaihtoautokaupoista. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 5 prosentin markkinaosuus vuoden 2025 aikana.