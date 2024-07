Vastuullinen golfkentänhoito tukee ympäristöystävällistä toimintaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta

Kirjan monipuoliset ohjeistukset auttavat golfkentänhoitajia ymmärtämään, miten he voivat optimoida toimintansa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Teos tarjoaa teoriaan ja kattavaan tutkimustietoon perustuvia käytännön vinkkejä ja strategioita, joiden avulla golfkenttä voidaan pitää upeassa kunnossa ympäristövaikutukset minimoiden.



Golfkenttien vedenhallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota, koska vedenhallinta on olennainen osa kestävän golfkentänhoidon strategiaa. Oppaassa käsitellään myös golfkentän olosuhteiden säätelyä, veden merkitystä golfkentän ja heinäkasvien biologisiin prosesseihin, kuidunhallintaa sekä laadukkaiden pelipintojen tuottamista ja tuholaisten torjuntaa.



Kirjan avulla edistetään kestävää ja vastuullista golfkentänhoitoa ja varmistetaan kentän loistava kunto myös tuleville sukupolville. Opas on erinomainen käsikirja golfkentänhoidon ammattilaisten ja alaa opiskelevien tarpeisiin.

Lehdistökappaleet: Satu Laine, satu.laine@rakennustieto.fi

Golfkentänhoito

Julkaisija: opetus- ja kulttuuriministeriö

Kustantaja: Rakennustieto Oy

60,50 € (sis .alv)

ISBN 978-952-267-481-4