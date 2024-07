Peltovalvonnat käyntiin Kanta- ja Päijät-Hämeessä – tukiehtojen toteutumista valvotaan tilakäynnein ja satelliittien avulla

Peltotukien haku päättyi 18.6. Peltotukihakemuksia Hämeen ELY-alueella eli Kanta- ja Päijät-Hämeessä jätettiin tänä vuonna 3241 kappaletta, mikä on 82 hakemusta vähemmän kuin edellisvuonna. Heinäkuun alusta käynnistyivät ELY-keskuksen tilakäynnit, joilla valvotaan tukiehtojen toteutumista. Valvonta on paitsi edellytys tukien maksamiselle myös tärkeää viljelijöiden oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun vuoksi. Viljelijätukia rahoitetaan EU:n maataloustukirahastosta, EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

”Peltovalvonnoissa tarkastetaan yhteensä noin kaksi prosenttia tuenhakijoista. Hämeen ELY-keskuksen alueella tämä tarkoittaa lähes seitsemääkymmentä tilaa tänä vuonna”, valvontapäällikkö Juha Poutiainen Hämeen ELY-keskuksesta kertoo.

Valvonnassa tarkastetaan tuen maksamisen edellytykset eli esimerkiksi tuenhakijan jokaisen lohkon pinta-ala, viljelykasvi ja se, että lohkoilla on harjoitettu maataloustoimintaa; lohkot on muokattu, kylvetty, niitetty tai sato on korjattu. Myös vesistöihin rajoittuvilla lohkoilla on oltava ehtojen mukainen suojakaista. Jos tukiehtoja ei noudateta, voi seurauksena olla tuen vähennys. Vähäisestä laiminlyönnistä voi saada huomautuksen.

Satelliitti auttaa, muttei korvaa maastokäyntejä

Peltovalvontakäyntien ohella tukiehtojen täyttymistä seurataan satelliittikuvien avulla. Satelliittiseuranta eli monitorointi on jatkuvaa ja kattaa kaikki lohkot, joilta tukea on haettu. Lyhyesti kyse on läpi vuoden tapahtuvasta peltoalueiden viljelytoimenpiteiden seurannasta Euroopan avaruusjärjestö ESA:n Copernicus-ohjelman Sentinel-satelliittien tuottaman tutkakuvan ja helpommin ihmiselle tulkittavan optisen kuvan pohjalta. Kaikista Suomen kasvulohkoista kerätään kymmeniä havaintoja vuodessa.

”Satelliittiseuranta oli käytössä viime vuonna ensimmäistä kertaa, kun EU:n maatalouspolitiikan uusi rahoituskausi käynnistyi. Viime kesänä satelliittianalyysi koski maatalousmaata ja maataloustoimintaa. Kasvukauden ulkopuolella analysoitiin kasvipeitteisyyden vaatimusten toteutumista. Tänä vuonna satelliitilla seurattavien tukiehtojen määrä laajenee ja kasvaa entisestään lähivuosina”, Poutiainen kertoo.

Satelliittiseurannassa tekoäly vertaa lohkolta otettua kuvasarjaa tukihakemuksella annettuihin tietoihin. Jos satelliittikuvien perusteella näyttää esimerkiksi siltä, että lohko ei ole maatalousmaata tai ilmoitettu kasvi vaikuttaa olevan muu kuin mikä lohkolla on, lähtee viljelijälle selvityspyyntö mobiilisovellus Vipu-mobiiliin.

”Tärkeintä on reagoida selvityspyyntöön. Jos viljelijän mielestä ehto täyttyy, voi hän vastata Vipu-mobiilissa paikkaan sidotulla valokuvalla hallinnolle”, Poutiainen kertoo.

Mikäli ehto ei täyty, voi hakemusta muuttaa, tehdä vaaditun toimenpiteen tai perua tuen kyseiseltä lohkolta.

”Satelliittiseuranta on tuonut viljelijälle esimerkiksi sen edun, että peltotukien hakemusta voi muuttaa 2.10. saakka. Syytä on kuitenkin huomioida, että tukihakemuksen muutosmahdollisuus lukittuu siinä vaiheessa, kun paikalla tehtävästä valvonnasta ilmoitetaan”, Poutiainen huomauttaa.

Pinta-alatukien valvontaa Hämeessä tekee 14-henkinen tiimi. Satelliittiseuranta on vähentänyt perinteisten paikalla tehtävien valvontakäyntien määrää, mutta toisaalta tuonut mukanaan laadunarviointikäynnit, joita ELY:n tarkastajat tekevät yksittäisille lohkoille todentaakseen lohkolta haettujen tukien ehtojen noudattamista. Laadunarvioinnin maastokäynneillä varmistetaan tukijärjestelmien toimivuus ja tietojen oikeellisuus EU-komission suuntaan. Peltovalvonnasta laadunarvioinnit poikkeavat sikäli, että viljelijällä säilyy hakemuksen muutosmahdollisuus ja ne eivät koske yksittäisen viljelijän jokaista peltolohkoa.

”Laadunarviointi on Hämeen ELY-keskuksen alueella ’se juttu’ ja työllistävä asia tänä kesänä. Laadunarvioinnin otos on tänä vuonna Hämeen osalta 1132 lohkoa, mikä on koko maassa kolmanneksi eniten Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen jälkeen. Määrä on kasvanut edellisvuodesta moninkertaisesti”, Poutiainen päättää.