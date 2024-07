Unelma ja muita kertomuksia -novellikokoelma arjen absurdista kauneudesta

Uutuusromaani Murha Töölössä sijoittuu 1960-luvun Töölöön 30.5.2024 15:45:00 EEST | Tiedote

Simo Katramon romaani Murha Töölössä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Teoksessa 13-vuotiaat pojat kolkkaavat Manageriksi kutsutun tuttavansa kuolettavasti. Kohtalo heittää pojat kokemaan kaksi erilaista tulevaisuutta. Romaanin tapahtumat pohjautuvat monilta osin tositapahtumiin, joiden alkupiste on 1960-luvun Töölössä. Murha Töölössä tutkii elämän sattumanvaraisuutta, mitä teoksen kollaasimaisuus ja kaleidoskooppinen rakenne korostavat. Romaani on kirjoittajansa, ympäristöalalla elämäntyönsä tehneen Simo Katramon toinen kaunokirjallinen teos. KATRAMO, SIMO : Murha Töölössä 325 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789527553510 Ilmestymisaika: Toukokuu 2024 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.