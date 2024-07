Digiklinikalle rekisteröitynyt jo yli 45 000 käyttäjää Pirkanmaalla

Digiklinikalla on käyttäjiä kaikista Pirkanmaan kunnista. Eniten käyttäjiä asukaslukuun suhteutettuna on Nokialta, Tampereelta ja Akaasta, vähiten taas Virroilta ja Kihniöstä.

Tällä hetkellä asiakas vastauksen yhteydenottoonsa yleisimmin reilussa 15 minuutissa. Vastausaika kuitenkin vaihtelee viikonpäivien ja kellonajan mukaan.

– Digiklinikka on avoinna joka päivä kello 8–22. Ruuhkaisinta on alkuviikosta aamuisin heti kahdeksan jälkeen. Viikonloppuisin taas yhteydenottoja tulee vähemmän ja silloin vastauksenkin saa yleensä nopeasti, tällä hetkellä noin viidessä minuutissa, kertoo toimialuejohtaja Sari Mäkinen Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

– Digiklinikan käyttöönotto on edennyt odotusten mukaisesti, ja henkilöstön määrä on saatu onnistuneesti sovitettua vastaamaan ensimmäisten kuukausien asiointia. Teemme parhaillaan yhteisiä valmisteluja tulevaa syksyä ennakoiden, jolloin odotamme voimakasta palvelutarpeen kasvua digitaalisissa kanavissa. Kysynnän kasvaessa digiklinikan toiminnan ja alueellisen yhteistyön on sujuttava mahdollisimman saumattomasti, toteaa Mehiläisen Etälääketieteen keskuksen johtava lääkäri Taavi Kaartinen.

Puheluiden määrässä laskua

Digiklinikka tarjoaa puhelinpalvelujen rinnalle uuden kanavan ottaa yhteyttä sosiaali- ja terveysasemalle.

Digiklinikan käyttöönoton jälkeen sosiaali- ja terveysasemille soitettujen puheluiden määrä on kääntynyt laskusuuntaan.

– Toukokuussa sosiaali- ja terveysasemien lääkärin ja hoitajan vastaanottojen hoidon tarpeen arviointinumeroihin soitettiin noin 80 900 kertaa, mikä on 8 300 puhelua vähemmän kuin huhtikuussa, kertoo Sari Mäkinen.

Monet kesäiset vaivat hoituvat helposti digiklinikalla

Digiklinikkaa voit käyttää lataamalla OmaPirha Digiklinikka -mobiilisovelluksen tai kirjautumalla hyvinvointialueen pirha.fi-sivuilla OmaPirha-palveluun.

Apua OmaPIrha Digiklinikka -sovelluksen lataamiseen saa nuorilta kesätyöntekijöiltä, jotka auttavat asiakkaita 2.–12.7. kello 9–11 ja 12–15 Virtain, Valkeakosken ja Ylöjärven sosiaali- ja terveysasemalla ja 16.–26.7. kello 9–11 ja 12–15 Akaan, Lempäälän, Nokian ja Kangasalan sosiaali- ja terveysasemalla.

Puhelimeen ladattu digiklinikka kulkee näppärästi mukanasi ja voit hoitaa monia terveysasioita vaikka mökkilaiturilta. Digiklinikalla hoidetaan flunssa-, päänsärky- ja silmätulehdusoireiden lisäksi esimerkiksi hyönteisten pistoja, punkin puremia ja saa sieltä apua seksitautiepäilyihinkin.

Kesäisin Pirkanmaalle tulee eri puolelta Suomea paljon mökkiläisiä. Myös he voivat käyttää digiklinikkaa kiireellisten terveysasioiden hoitamiseen.