Vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu ja Tiina Elo esittävät muutoksia tuloverolakiin — Hallituksen kansalaisjärjestöille aiheuttamaa ahdinkoa on helpotettava yhteisöjen verovähennysoikeutta laajentamalla

Vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu ja Tiina Elo ovat huolissaan Orpo-Purran hallituksen tekemistä valtavista leikkauksista kansalaisjärjestöjen rahoitukseen. Leikkaukset vaikeuttavat merkittävästi järjestöjen tekemää tuloksekasta työtä muun muassa humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja ilmastokriisin torjumisen sekä sairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon puolesta.

– Leikatessaan kansalaisjärjestöiltä hallitus lyö syvemmälle maanrakoon samoja tahoja, jotka ovat jo valmiiksi heikoilla: köyhiä, sairaita ja hätää kärsiviä. Kansalaisjärjestöt, joiden toimintaedellytyksiä nyt leikkauksin heikennetään, toimivat usein juuri näiden kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien parissa niin meillä kuin maailmalla. Sote-järjestöt ovat vaikeuksissa myös hyvinvointialueiden tiukkojen taloustavoitteiden vuoksi, jotka ovat johtaneet järjestöjen rahoituksen leikkauksiin, Hopsu muistuttaa.

– Hallitus on paperilla sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2035 mennessä. Tähän mennessä se on kuitenkin keskittynyt vetkuttelemaan välttämättömien toimien kanssa ja heittämään kapuloita EU:n yhteisen ilmasto- ja luontopolitiikan rattaisiin. Luonto- ja ympäristöjärjestöjen toimintaedellytysten nakertaminen on yksi surkea päätös lisää hallituksen luonnolle ja ilmastolle haitallisten päätösten sarjassa, Elo sanoo.

Hallitus on linjannut, että kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen rahoituksesta isomman osan on tulevaisuudessa tultava lahjoituksista valtion rahoituksen sijaan. Pääministeri Orpon hallitus on kuitenkin toistaiseksi ollut valmis helpottamaan järjestöjen mahdollisuuksia lahjoitusten keräämiseen vain hyvin rajatusti ja osaa järjestöistä syrjien.

– Järjestöt ovat elintärkeä osa aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja toimivaa demokratiaa. Orpon hallituksen päätös leikata huomattavasti parlamentaarista sopua enemmän järjestöjen rahoituksesta on ajamassa monia järjestöjä talousahdinkoon. Vähintä, mitä hallitus nyt voi tehdä, on laajentaa yhteisöjen verovähennysoikeus koskemaan laajempaa järjestökenttää, kuten sosiaali- ja terveysalan, kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun, rauhantyön, kansainvälisen yhteistyön, globaalikasvatuksen, ilmastokriisin torjumisen, ympäristön-, luonnon- ja eläinsuojelun hyväksi toimiville kansalaisjärjestöille tehtyjä lahjoituksia, Hopsu vaatii.

– Järjestöillä on tärkeä rooli aikamme suurten ongelmien, kuten ilmaston kuumenemisen, luontokadon ja eriarvoisuuden kasvun pysäyttämisessä. Suomessa ei ole samanlaista lahjoituskulttuuria ja lahjoitusvaroja kuin Keski-Euroopassa. Siksi yhteisöille ja yksityishenkilöille on luotava kannustimet laajasti eri järjestöjen työn tukemiseen, Elo linjaa.

Hopsu ja Elo ovat jättäneet aiheesta eduskunnalle lakialoitteet. Hopsu ja Elo tulevat esittämään samojen järjestöjen huomioimista myös yksityishenkilöiden verovähennysoikeutta käsiteltäessä, mikäli tätä koskeva hallituksen esitys ei muutu ennen eduskunnalle antamista.