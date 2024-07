ELY-keskukselta seitsemän miljoonan euron avustus Aistin uudelle Kiteen tehtaalle

Etelä-Savon ELY-keskus on edistänyt tarpeettomien vesistörakenteiden poistoa 80 000 eurolla 28.6.2024 09:55:45 EEST | Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraista avustusta vesitaloushankkeisiin vuosien 2022–2023 välisenä aikana 81 422 euroa kahdeksalle eri hankkeelle. Avustusta on myönnetty hankkeiden suunnitteluvaiheeseen ja aluehallintoviraston vesitalouslupamaksuihin. Avustettujen hankkeiden tavoitteena on ollut löytää ratkaisu alkuperäisen käyttötarkoituksen menettäneiden vesistörakenteiden poistamiseen ja/tai korvaamiseen esimerkiksi pohjapatoratkaisulla.