Tiesitkö, että pinaatista saadaan kaksi satoa? – Pakastepinaatista vaivatonta arkiruokaa vaikka kesäkeittiöön Tara Junkerin reseptillä

Pakastepinaatista helposti maistuvaa ruokaa myös mökillä



Vaikuttaja ja ruokatieteilijä Tara Junker vinkkaa, että pakastevihannekset ovat oiva apu myös kesäkeittiössä.

”Vietän suuren osan kesästä mökillä, josta ei käydä kaupassa niin säännöllisesti. Mökkiruoka saisi olla mieluusti mahdollisimman helppoa ja sellaista, että sitä voi valmistaa näppärästi myös isommalle porukalle. Pakastevihannekset ovat aina tuoreita ja käteviä käyttää”, Tara pohtii.

Apetitin vuonna 2023 teettämän tutkimuksen* mukaan valtaosa eli 95 prosenttia suomalaisista on samaa mieltä: pakastekasviksista on helppo valmistaa ruokaa. Vastaajista taas 89 prosenttia katsoi, että pakastekasvikset sopivat osaksi helppoa kotiateriaa.



Kesämökin luottopakasteeksi Tara nostaa pinaatin sen monikäyttöisyyden vuoksi. Hän vinkkaa, että pakastepinaatista voi valmistaa pastakastikkeen, keiton, käyttää ricotta-juuston kanssa lasagnessa, tai hyödyntää erilaisissa taikinoissa tuomassa makua ja väriä. Lisäksi se sopii erinomaisesti kananmunan kanssa.



”Esimerkiksi hitaalle kesäaamun mökkiaamiaiselle voi valmistaa uunissa pinaatti-kananmunakulhoja”, Tara vinkkaa.

Tara Junker

”Pinaattitäytteisiin quesadilloihin voi laittaa melkein mitä tahansa jääkaapista löytyy”



Taran helpossa ja nopeassa quesadilla-reseptissä hyödynnetään niin ikään pakastepinaattia. Mökillä quesadillat valmistuvat vaikka muurinpohjapannulla. Tara vinkkaa, että reseptiä voi soveltaa sen mukaan, mitä jääkaapissa on. Esimerkiksi fetan voi korvata vuohenjuustolla tai kermajuustolla. Pinaatti on pääraaka-aine, joka tuo maun.



Vihreänä lehtikasvina pinaatissa on mm. kuitua ja rautaa. Pakastepinaatti on Taran mukaan tuoretta pinaattia helpompi käsiteltävä.



”Kaikki, jotka ovat käyttäneet tuoretta pinaattia tietävät, että pinaattia pitää olla paljon, jotta siitä käsittelyn jälkeen jää jotain jäljelle. Pakastepinaatti on siitä kiitollinen, että se on jo käsitelty ja pakattu pussiin pelletteinä, josta sitä on helppo sulattaa sopiva määrä osaksi ateriaa”, Tara sanoo.

Parhaimmillaan pakastetut vihannekset maistuvat tuoreelta



Pinaatti on kauden ensimmäinen Apetitin tehtaalla pakastettava avomaan kasvis. Pinaatin niitto alkaa yleensä juhannuksen tuntumassa. Pinaattia pakastetaan sitä mukaan, kun sitä niitetään sopimusviljelijöiden pelloilta – eli tuoreena. Nopea ja tehokas pakastusprosessi varmistaa, että pinaatti muiden vihannespakasteiden tavoin säilyy tuoreena ja laadukkaana.

”Pinaatti on Apetitin viljelyttämistä vihanneksista ainoa, joista saadaan kaksi satoa: alkukesästä ja syksyllä”, kertoo Apetitin viljelyasiantuntija Matti Perttu.

Apetitin pakastetuotteiden kotimaisuusaste on vuosittain yli 80 prosenttia. Apetitin sopimusviljelijät viljelevät valtaosan yhtiön käyttämistä avomaan kasviksista.



”Apetit valvoo tarkasti käyttämiensä kasvisten tuotantoprosesseja pellolta pakkaseen, ja sopimusviljelijät sitoutuvatkin noudattamaan Apetitin Vastuuviljely-menetelmää. Sopimusviljelijöiden tuottamat vihannekset pystytään jäljittämään tarpeen vaatiessa jopa peltolohkolle asti”, sanoo Perttu.

* Apetitin teettämän pakastekasviskyselyn tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 03.–06.02.2023. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18–75 -vuotiaat, pakastekasviksia vähintään muutaman kerran vuodessa ostavat ja kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.