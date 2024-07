Pirkanmaan pelastuslaitos tarkasti Tammelan Stadionin ensimmäisen konserttitapahtuman

Uudella Tammelan Stadionilla Tampereella järjestettiin 29. heinäkuuta stadionin ensimmäinen konserttitapahtuma, joka houkutteli paikalle yli 10000 musiikin ystävää. Ison tapahtuman järjestäminen on aina yhteinen ponnistus, jossa tarvitaan huolellista suunnittelua, yhteistyötä ja myös viranomaisten varautumista. Pirkanmaan pelastuslaitos oli ensihoitopalvelun kanssa turvaamassa konserttikävijöitä myös Tammelan Stadionilla.

Hyvä pelastussuunnitelma on yleisöturvallisuuden lähtökohta

”Kaikki lähtee hyvästä pelastussuunnitelmasta ja toimivasta yhteistyöstä järjestävän tahon kanssa”, toteaa palotarkastaja Marko Kahelin Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Tapahtuman riskitaso määrittyy viranomaisen osalta kokonaisarvion perusteella. ”Esimerkiksi ennakoitu kävijämäärä, mahdollisesti käytettävä pyrotekniikka, kemikaalit ja monet muut tekijät vaikuttavat siihen, miten tapahtuman riskejä tunnistetaan ja miten niihin varaudutaan”, Kahelin jatkaa. Kokonaisturvallisuuteen kuuluu myös esimerkiksi tapahtuman ensiapuvalmius, jota osaltaan on arvioimassa myös ensihoitopalvelu.

Yleisöturvallisuuden lähtökohtana on hyvin laadittu pelastussuunnitelma. Pelastuslaitos arvioi aina suunnitelman ja antaa siihen liittyen neuvontaa ja ohjausta. ”Suunnitelma on lakisääteinen ja sen laatimiseen kannattaa panostaa pienemmissäkin tapahtumissa”, Kahelin kertoo. Hyvin laadittu pelastussuunnitelma toimii järjestäjälle muistilistana asioista, joita on syytä hoitaa ja ottaa huomioon. Toisaalta suunnitelma on myös lain vaatima kirjallinen dokumentti, joka osoittaa, että varautuminen on ollut riittävää. ”Tämä tuo mielenrauhaa myös järjestävälle taholle”, Kahelin tarkentaa.

Pelastuslaitos käy tarvittaessa pelastussuunnitelman läpi tapahtumaa järjestävän tahon kanssa. ”Ensisijainen tavoitteemme on antaa neuvontaa ja ohjausta, sekä kehittää tapahtuman yleisöturvallisuutta yhdessä. Hyvin tehty pelastussuunnitelma toimii siihen tärkeänä välineenä”, Kahelin luonnehtii.

Turvallisuutta tehdään myös paikan päällä

Tapahtumapaikoille tehdään tapahtuman koosta ja luonteesta riippuen myös viranomaistapaamisia ja palotarkastuksia. Useita asioita on käyty läpi jo pelastussuunnitelman arvioinnin yhteydessä, mutta tarkastuksella turvallisuutta varmistetaan vielä yhdessä. Tammelan Stadionille palotarkastus tehtiin päivällä juuri ennen tapahtuman alkua. Myös tarkastukset painottuvat neuvontaan, ohjaukseen sekä mahdollisten korjaustoimenpiteiden tunnistamiseen. Näin myös järjestäjän on helpompi osaltaan huolehtia yleisön turvallisuudesta.

Stadionilla asiat olivat kunnossa ja tietoa ja näkemyksiä vaihdettiin puolin ja toisin. ”Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa toimii erittäin hyvin. Tieto kulkee ja toiminta on reilua ja sujuvaa”, toteaa stadionin tapahtumaturvallisuuden päällikkö Markus Ojala Hakametsän palvelut Oy:stä. Myös Kahelinin mukaan yhteistyö toimii yleensä järjestäjien kanssa erittäin hyvin. ”Turvallisuuden merkitys ymmärretään aina vain paremmin, erityisesti isommissa tapahtumissa joissa kokemusta järjestämisestä on enemmän.”

Kaikki voivat osallistua turvallisuuden tekemiseen

Kahelinin oman havainnon mukaan tapahtumien järjestäminen kehittyy jatkuvasti entistä ammattimaisempaan suuntaan ja turvallisuuteen panostetaan enemmän. Valvontaa kuitenkin tarvitaan aina. ”Hyvää turvallisuuskulttuuria täytyy ylläpitää koko ajan niin järjestäjän kuin viranomaistenkin toimesta. Jos mitään ei ole vielä sattunut, se ei tarkoita sitä, että mitään ei voisi tapahtua. Tästä syystä hyvä varautuminen tarkoittaa suunnitelmia myös sen varalle, että jotakin yllättävää tapahtuu.”

Kahelinin mukaan tapahtuman kävijä voi tarkkailla tapahtumassa turvallisuuden osalta samoja asioita kuin mitä järjestävä tahokin. "Esimerkiksi poistumisreitit voi katsoa etukäteen saapuessaan tapahtumaan”, hän kertoo. Turvallinen yleisötapahtuma on yhteispeliä myös yleisön ja järjestäjän välillä. Mikäli tapahtuman kävijä huomaa turvallisuuteen liittyvän epäkohdan, Kahelin kehottaa kertomaan asiasta heti järjestäjän edustajalle tai järjestyksenvalvojalle. ”Turvallisuus on aina yhteinen asia, johon osallistuvat kaikki”, hän summaa.