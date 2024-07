MG aloittaa täyshybridi MG3-mallin myynnin Suomessa

Täysin uusi MG3 on teknologisesti edistynyt B-segmentin hybridi hatchback, jossa yhdistyy suorituskyky, tehokkuus ja mukavuus.

MG:n kehittämä hybridi sisältää suuren akun ja tehokkaan sähkömoottorin. Korkea varustelutaso ja avara sisätila vastaavat luokkansa parhaimmistoa, ja MG3 Hybrid+ tarjoaa asiakkaille sekä käytännöllisyyttä että tehokkuutta. Arvoa lisää myös MG:n seitsemän vuoden tai 150 000 kilometrin takuu vakiona. Myynti alkaa Luxury-malliversiolla ja myöhemmin kesällä mallistoon lisätään edullisempi Standard-malliversio.

"Tarjoamme erittäin kilpailukykyisen tuotteen suosittuun autokategoriaan. Uskomme MG3:n ominaisuuksien, suorituskyvyn sekä ajamisen hauskuuden ja edullisuuden olevan suomalaisille mieluinen yhdistelmä. MG3 on lisäksi erinomaisesti varusteltu, sisätilat ovat tilavat ja laadukkaat ja MG Pilot -turvajärjestelmät ovat kattavat", kommentoi MG Suomen maajohtaja Jon Höckerstedt.

MG3 pähkinänkuoressa

Edistynyt hybridivoimansiirto yhdistää taloudellisuuden, mukavuuden ja suorituskyvyn

B-segmentin nopeimmin kiihtyvin hybridi-hatchback tarjoaa käytännön suorituskykyetua

Kilpailijoita suurempi akkukapasiteetti mahdollistaa pidemmän nollapäästöisen ajon

Monipuolinen hybridijärjestelmä sisältää erillisen generaattorin, joka mahdollistaa useita hybriditiloja

Tarjolla on kaksi kattavasti varusteltua malliversiota: Standard (tulossa myyntiin myöhemmin) ja Luxury

MG iSMART ja MG Pilot -järjestelmät pitävät sinut yhteydessä autoosi ja varmistavat turvallisuutesi ajon aikana

Huipputekninen Hybrid+ voimalinja

Voimalinja on ensimmäinen, ei-ladattava hybridijärjestelmä, joka on asennettu MG-malliin. Järjestelmän ytimessä on viisi keskeistä elementtiä – moottori, vaihteisto, akku, sähkömoottori ja generaattori.

Nelisylinterinen 1,5 litrainen bensiinimoottori tuottaa 75kW tehon, tarjoten erinomaisen hyötysuhteen (41 %). Tämä yhdistettynä sähkömoottoriin, joka tuottaa jopa 100 kW tehoa ja Hybrid+ -järjestelmä tarjoaa laajan hyötysuhteen eri tehoalueille. Voimalinja tuottaa yhteensä 143 kW (194 hv), keskikulutuksen ollessa 4,4 l/100 km (1 ja päästöt 100 g/km (1 CO2. Tätä tukee 1,83 kWh akku, joka mahdollistaa myös enemmän ajoa pelkän sähkön voimin.

Tämä voimalinja tekee MG3:sta nopeimmin kiihtyvän hybridin B-segmentin luokassa, 0–100 km/h kiihtyvyys 8,0 sekuntia. Moottoritienopeuksilla ohituskiihtyvyys, 80–120 km/h, on yhtä vaikuttava, vain 5,0 sekuntia.

Hybrid+ järjestelmä valitsee automaattisesti seuraavien tilojen kesken:

EV – Ajamista puhtaasti sähköllä niin pitkään kuin akun varaus sen mahdollistaa

Series – Generaattori tuottaa energiaa sähkömoottorilla ajamista varten

Series and Charge – Mahdollistaa Series-tilan ajon sekä ajoakun latauksen

Drive and Charge – Ajo tapahtuu polttomoottorilla samalla kun generaattori lataa ajoakkua

Parallel – Sähkö- ja polttomoottori yhdessä tuottavat tehot vetäville pyörille

Voimansiirto on toteutettu kolminopeuksisella automaattivaihteistolla, mikä mahdollistaa tehokkaan ja miellyttävän ajokokemuksen. Liikkeellelähtö pystytään suorittamaan täysin sähköisesti ja polttomoottori tulee mukaan saumattomasti nopeuden kasvaessa.

Kuljettaja pystyy myös vaikuttamaan, miten MG3 Hybrid+ reagoi valitsemalla kolmen eri ajotilan välillä – Eco, Stantard ja Sport. Eco-tila mahdollistaa polttoainetalouden optimoinnin sekä sulavan kiihdytyksen. Standard-tila puolestaan yhdistää taloudellisuuden ja tehokkuuden toimien hyvänä vaihtoehtona lähes matkalle kuin matkalle. Sport-tila mahdollistaa aggressiivisemman vasteen ottaen irti maksimaalisen tehon sekä poltto- että sähkömoottorista tarjoten parhaimmat teholukemat B-segmentin hybridi hatchbackille.

Miellyttävä varustelu jokapäiväiseen käyttöön

Uusi MG3 Hybrid+ tulee Suomen markkinoille kahden varustetason voimin: Standard sekä Luxury. Kumpikin varustetasoista haastaa B-segmentin mallit vakiona tarjottavien teknologioiden sekä vakiovarusteiden osalta.

MG3 Hybrid+ erottuu edukseen 7” digimittaristolla ja 10,25” infotainment-kosketusnäytöllään. Suunnittelussa on panostettu grafiikkaan ja käytettävyyteen sekä helppokäyttöisyyttä lisää kosketusnäytön alle sijoitetut pianopainikkeet. Kaikki tämä varmistaa, että kuljettajan keskittyminen ei herpaannu.

Jokaisesta varustetasosta löytyy vakiona navigointi sekä Apple CarPlay™ ja Google AndroidAuto™. Muita autosta löytyviä varusteita ovat mm. navigointijärjestelmä, automaatti-ilmastointi, audiojärjestelmä bluetooth-yhteydellä, 4 USB -porttia sekä peruutustutka ja -kamera. Luxury-varustelusta löytyy lisäksi mm. HD-tasoinen 360º-kamerajärjestelmä, 16” alumiinivanteet ja istuinten keinonahkaverhoilu.

Turvallisuutta ei ole suunnittelussa unohdettu, sillä autosta löytyvät viimeisimmät edistyneet kuljettajaa avustavat järjestelmät (ADAS). Parannettua turvallisuutta tuodaan autoihin MG Pilot -teknologian kautta, sisältäen esimerkiksi kaistallapitoavustimen (LKA), kuolleen kulman varoitusjärjestelmän, mukautuvan vakionopeudensäätimen (ACC), etutörmäysvaroittimen (FCW) sekä ruuhka-avustimen (TJA).

Auto on saatavilla seuraavissa väreissä: Pebble Black (musta)**, Dover White (valkoinen)*, Cosmic Silver (hopea)**, Pastel Yellow (keltainen)**, Diamond Red (punainen)***, Hampstead Grey (harmaa)**, Como Blue (sininen)**

perusväri* metalliväri** kolmikerrosväri***

--