Skanska rakentaa A-Kruunulle vuokra-asuntokohteen Tampereen Härmälänrantaan

Härmälänrannan Ernst -niminen kohde sijaitsee luonnonläheisessä puistokorttelissa, josta on lyhyt matka Pyhäjärven rantareitille. Viisikerroksiseen rakennukseen tulee 39 asuntoa yksiöistä neliöihin. Jokaisessa asunnossa on lasitettu parveke. Asukkailla on käytössään kerho- ja saunatilat sekä 27 autopaikkaa alueelle jo rakennetuissa pysäköintihalleissa.

Härmälänrannan Ernstin julkisivu verhoillaan pääosin tummanruskealla tiililaatalla. Kohde on A-energialuokkaa. Rakennustyöt käynnistyvät kesällä, ja kohde valmistuu keväällä 2025.

”Tämän kohteen myötä saamme A-Kruunulle asuntoja myös eteläpuolelle Tamperetta. Voimakkaasti kasvava kaupunki tarvitsee kohtuuhintaista asuntotuotantoa. On hienoa päästä tämän hankkeen myötä avaamaan yhteistyö Skanskan kanssa myös Pirkanmaalla”, toteaa A-Kruunun projektipäällikkö Leena Aho-Manninen.

”Härmälänranta on kehittynyt runsaasti viimeisten vuosien aikana, ja samalla asukkaiden ja palveluiden määrät ovat kasvaneet. Olen iloinen päästessämme toteuttamaan A-Kruunun kanssa uuden kohteen, joka on ensimmäinen yhteinen hankkeemme Pirkanmaalla”, kertoo tulosyksikön johtaja Perttu Pitkälä Skanskasta.

Härmälänrannassa on hyvät julkisen liikenteen yhteydet, ja kävellen tai pyörällä pääsee Hatanpään Kartanolle, arboretumiin ja aina keskustaan asti. Läheisen Partolan kauppakeskittymän palveluita täydentävät Härmälänrannan omat lähipalvelut. Lisäksi Tampereen kaupunki aloittaa syksyllä Härmälänrannan uimarannan rakennustyöt.