Opintolainaa voi nostaa aiempaa enemmän elokuusta alkaen

Opintotukilain muutoksen myötä opintolainan valtiontakauksen määrät suurenevat. Suomessa opiskelevalla yli 18-vuotiaalla lainatakauksen määrä suurenee 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa. Alle 18-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden takauksen määrä taas suurenee 300 eurosta 400 euroon kuukaudessa. Ulkomailla opiskelevalla määrä nousee 800 eurosta 1 000 euroon.

Lisäksi opintolainan nostokertojen lukumäärät muuttuvat. Toisen asteen opiskelijoilla nostokertoja on jatkossa lukuvuoden aikana neljä opintojen kestosta riippumatta. Lisäksi jatkossa kaikissa korkeakouluopinnoissa lainan nostokertoja on kaksi. Kokonaan ulkomailla suoritettavissa opinnoissa nostokertojen määrä on edelleen yksi lukuvuoden aikana.

Muutokset opintolainoihin tulevat voimaan 1.8.2024. Lukuvuoden 2024–2025 ensimmäisen lainaerän voi nostaa pankista elokuun alusta alkaen.

Opiskelija voi tarkistaa opintolainan enimmäismäärät, nostoerät sekä niiden ensimmäiset ja viimeiset nostopäivät opintotukipäätöksestä ja OmaKelasta.

Opintolaina nostetaan pankista

Opiskelijan pitää sopia opintolainan nostamisesta ja takaisinmaksun aikataulusta pankin kanssa. Opiskelija voi itse päättää, nostaako hän opintolainaa ja minkä verran. Koska Kela takaa opintolainan, opiskelija ei tarvitse lainalle muuta vakuutta.

Opintolainan takaisinmaksu alkaa yleensä 0,5–1,5 vuotta sen jälkeen, kun opintotuki on päättynyt. Opiskelun aikana korot lisätään lainan pääomaan eli opintolainan määrä kasvaa korkojen verran. Korot lisätään lainan pääomaan vielä yhden lukukauden ajan sen jälkeen, kun opintotuki on päättynyt. Sen jälkeen opiskelija maksaa korot itse.

Opintolainan valtiontakaus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan

Kela on tarkistanut opintojaan jatkavien opintolainat tulevalle lukuvuodelle, ja lainantakauspäätökset on lähetetty yli 112 000 opiskelijalle. Jos opiskelijalla on jo jokin opintotukiasia käsiteltävänä Kelassa, hän saa käsittelyn yhteydessä päätöksen myös lainatakauksesta. Esimerkiksi jos opiskelija on ilmoittanut opintotukeen vaikuttavasta muutoksesta, hän saa samalla kertaa opintotukipäätöksen muutosasiasta ja seuraavan lukuvuoden lainatakauksesta.

Jos lukuvuoden 2023–2024 opintolainaa on vielä nostamatta, sen voi nostaa viimeistään heinäkuussa.

