MTK:n Marttila: Maatalousyrittäjät tarvitsevat vakaata politiikkaa ja markkinoita

Perinteiset Farmari-maatalousmessut käynnistyivät torstaina Seinäjoella. Tilaisuuden avajaisissa puheenvuoron pitäneellä Juha Marttilalla on lämpimät muistot Seinäjoella järjestetyistä maatalousmessuista.

”Seinäjoen maatalousmessuista olen saanut kokea monia. Näistä mieleenpainuvin on edelleen vuoden 1992 messut, jolloin vedimme Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskuksen kanssa EY-kuntotestiä maatiloille. Kysyntä oli suurta”, Marttila muistelee yli 30 vuoden takaista aikaa.

Suomalainen maatalous on muuttunut vuosikymmenten mittaan paljon. Muutos on väistämätöntä ja tärkeää onkin pitää näkymät kirkkaana myös seuraavien 30 vuoden osalta, korosti Marttila.

”Maatalousyrittäjä tarvitsee vakaata politiikkaa ja vahvoja kumppaneita. Nuoret ammattilaiset saadaan myös alalle, kun kasvun mahdollisuus yhdistyy luonnonläheiseen tapaan harjoittaa maailman tärkeintä ammattia. On myös tärkeää muistaa, että aktiivitilojemme suorituskyky eurooppalaisessa vertailussa on paljon parempi kuin se oli 30 vuotta sitten. Tästä on hyvä ponnistaa”

Elinvoimainen maatalous on onnistunut yhdistelmä onnistunutta EU:n maatalouspolitiikka sekä kotimaista kysyntää. Ruokaturva ja kotimainen ruuantuotanto ovat suomalaisen yhteiskunnan kivijalka.

”Viljelijä ei vaadi julkista rahaa elämiseen ja olemiseen. Tarvitsemme lisää rahaa, jotta elinkeino voi vastata yhteiskunnan sille asettamiin tavoitteisiin. Kun valtio ja EU asettavat kovia vaatimuksia tuotannon laadulle, niin sehän tehdään, kunhan lisävaatimukset maksetaan yhdessä”, Marttila painotti.

Suomella on eväät olla esimerkin näyttäjä koko eurooppalaiselle maataloudelle myös tulevaisuudessa. Maatalouspolitiikan tueksi tarvitaan kuitenkin myös markkinat, jossa voimat ovat yhä harvemmin tuottajan käsissä.

”Maatalouspolitiikka ei toimi edes teoriassa, jos markkinat eivät toimi. Suomalaista tuottajaa kuritetaan tuonnilla, jonka laatu ja tuotantotapa eivät täytä meille asetettuja vaatimuksia."

"Markkinat kuntoon, niin maatalousyrittäjän ei tarvitse lähteä eurooppalaiseen tulevaisuusmaratoniin 10 kilometrin takamatkalta. Edelläkävijälle pitäisi antaa 10 kilometriä etumatkaa tai edes samat mahdollisuudet. Samalta viivalta meitä ei pidättele mikään”, Marttila päätti puheenvuoronsa.