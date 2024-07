Oulun seudulla on todettu punkkien aiheuttamaa puutiaisaivotulehdusta – Pohde suosittelee rokotetta

Pohde suosittelee rokotetta paljon luonnossa liikkuville Oulun seudulla ja muissa rannikkokunnissa

Puutiaisaivotulehdusta eli TBE-virusta vastaan on olemassa rokote. Paikkakunnilla, joilla on korkea riski puutiaisaivotulehdukselle, 3 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt saavat rokotteen maksutta kansallisessa rokotusohjelmassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n linjauksen mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella maksuttoman perusrokotussarjan saavat Raahen edustalla sijaitsevan Preiskarin saaren asukkaat ja mökkiläiset.

Rokotteen voi ottaa myös oman harkinnan mukaan omakustanteisena. Omakustanteisena rokotteen voi ottaa 1–vuotiaasta lähtien.



Perusrokotussarjaan kuuluu kolme rokotusta. Perusrokotesarjan jälkeen tehosteannokset tulee ottaa 3–10 vuoden välein riippuen henkilön iästä.



Monissa etenkin rannikkoseudun kunnissa esiintyy puutiaisaivotulehdusta. Pohde suosittelee erityisesti Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseuduilla asuville paljon luonnossa liikkuville rokotteen ottamista omakustanteisena. Tällaisia paikkakuntia ovat Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki. Myös muilla paikkakunnilla asuvat voivat halutessaan ottaa rokotteen.



Rokote on sitä tarpeellisempi, mitä enemmän oleskelee ja liikkuu luonnossa sulan maan aikana.

Omakustanteiset rokotteet ostetaan apteekista reseptillä tai hankitaan yksityisestä terveydenhuollosta

Henkilöt, jotka haluavat ottaa puutiaisaivotulehdusrokotteen omakustanteisena, voivat pyytää reseptin Digitaalisesta sote-keskuksesta. Jos Digitaalinen sote-keskus ei toimi omalla paikkakunnalla, silloin otetaan puhelimella yhteys omaan sosiaali- ja terveyskeskukseen reseptiä ja rokoteaikaa varten.

Digitaaliseen sote-keskukseen pääsee chat-ikkunan kautta Pohteen verkkosivuilta. Digitaalinen sote-keskus on avoinna Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Sievin, Siikajoen ja Ylivieskan asukkaille.

Rokotteet ostetaan apteekista reseptillä. Rokotussarjaan kuuluu kolme rokotetta, ja ne myydään yksittäin. Hinta on noin 30 euroa / kpl. Kerralla kannattaa ostaa ainakin kaksi rokotetta ja varata sen jälkeen aika molempien pistämiseen omasta sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

Rokotteen voi hankkia myös varaamalla ajan rokotetta varten yksityisestä terveydenhuollosta, jolloin rokotetta ei tarvitse hakea etukäteen apteekista reseptillä.

Suojautuminen punkin puremalta

TBE-rokote suojaa vain viruksen aiheuttamalta puutiaisaivotulehdukselta. Rokote ei suojaa muilta punkkien välittämiltä taudeilta, kuten borrelioosilta, eikä se estä punkkeja tarttumasta ihoon. Kaikkia punkin levittämiä tauteja voi torjua suojautumalla punkin puremilta.

Kun liikkuu luonnossa alueilla, missä esiintyy punkkeja, on hyvä käyttää vaaleita pitkähihaisia ja pitkälahkeisia vaatteita sekä laittaa housunlahkeet sukkien sisään ja käytä korkeavartisia saappaita. Paljaaksi jääville ihoalueille voi laittaa hyönteiskarkotetta.

Luonnossa liikkumisen jälkeen on tärkeää tarkastaa vaatteet ja iho punkkien varalta. Myös lemmikkieläinten turkki on hyvä tarkastaa, sillä lemmikkien turkkiin voi tarttua punkkeja helposti, ja punkit voivat kulkeutua turkissa sisätiloihin.

Koska puutiaisaivotulehdus tarttuu tautia kantavan puutiaisen puremasta minuuteissa, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota oikeaoppiseen suojautumiseen, kun liikutaan riskialueilla. Perinteinen punkkitarkastus kerran vuorokaudessa ei ehkäise tehokkaasti puutiaisaivotulehdusta. Se on kuitenkin tarpeen borrelioositartunnan estämiseksi. Koska borrelioosin ja puutiaisaivotulehduksen esiintyvyysalueet ovat osittain samat, punkkitarkastuksen tekeminen on viisasta aina punkkialueilla liikkumisen jälkeen.

Puutiaisaivotulehduksen oireet

Puutiaisaivotulehduksen oireita ilmenee 10‒30 prosentilla tartunnan saaneista. Aika puremasta ensimmäisiin oireisiin voi vaihdella 4‒28 vuorokauden välillä.

Puutiaisaivotulehdus on tyypillisesti taudinkuvaltaan kaksivaiheinen:

Noin viikon kuluttua puremasta ilmaantuu ensimmäinen vaihe, jonka oireina on kuumeilua, epämääräistä pahaa oloa ja sairauden tunnetta. Tämä vaihe kestää keskimäärin alle 7 päivää. Valtaosa oireista päättyy tähän.

Noin 20–30 prosentille puutiaisaivotulehduksen oireita saaneista kehittyy noin viikon (3–21 vuorokauden) oireettoman vaiheen jälkeen taudin toinen vaihe, varsinainen aivotulehdus kuume- ja aivotulehdusoireineen. Aivotulehduksen oireita ovat kuume, päänsärky, niskajäykkyys, valonarkuus, pahoinvointi sekä mahdolliset neurologiset oireet, kuten tajunnanhäiriöt, kouristukset tai halvausoireet.

Puutiaisaivotulehdus voidaan todeta verikokeella aikaisintaan 1–2 viikkoa tartunnan saamisen jälkeen. Hoito on oireiden mukaista. Aivotulehdus vaatii usein sairaalahoitoa.

Puutiaisaivotulehduksen voi sairastaa vain kerran, sillä taudin sairastaneelle jää elinikäinen immuniteetti eli suoja uutta tautia vastaan.

Lue lisää

Pohteen tiedote 25.1.2024 Riskialueilla liikkuvien on hyvä ottaa puutiaisaivotulehdusrokote jo alkuvuodesta

THL: Puutiaisaivotulehdus