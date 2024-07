Pyörämatkailun kehittämistä ja kyläturvallisuuden parantamista – EU:n maaseuturahoitusta uusille hankkeille Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Hämeen ELY-keskus on valinnut kymmenen uutta EU:n maaseuturahoitusta saavaa kehittämishanketta alueellaan Päijät- ja Kanta-Hämeessä huhtikuun lopulla päättyneellä hakujaksolla. Rahoitettavaksi valittiin hankkeita, jotka keskittyvät esimerkiksi pyörämatkailun kehittämiseen, kyläturvallisuuteen, maaseudun yritysten digivalmiuksien parantamiseen sekä eksoskeletonin eli ulkoisen tukirangan kehittämiseen metsänhoitotehtäviin ja kosteikon rakentamiseen.

”Rahoitettavaksi valittujen hankkeiden kirjo on hyvin laaja. Yhteistä niille on, että hankkeilla kehitetään Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseutua entistäkin parempana paikkana asua, elää, yrittää tai vaikka kokea matkaajana”, kehittämispäällikkö Timo Kukkonen Hämeen ELY-keskuksesta sanoo.

Valittaessa hankkeita arvioidaan muun muassa sitä, millaisia tuloksia ja vaikutuksia niistä on odotettavissa sekä miten hyvin ne toteuttavat alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa.

”Esimerkiksi pyörämatkailun kehittämishanke istuu hyvin alueellisessa suunnitelmassa tärkeään maaseudun palveluiden -tematiikkaan. Matkailijoiden ohella myös asukkaat hyötyvät. On tärkeää, että matkailupalveluita kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden ja yritysten kanssa. Eksoskeletonin kaltainen innovaatiohanke taas sopii suunnitelman elinkeinolliseen tavoitteeseen innovaatioiden edistämisestä, ja se on yksi esimerkki EIP- eli Eurooppalaisesta innovaatiohankkeesta Hämeessä”, Kukkonen kertoo.

Huippuvilkas valintajakso kertoo tarpeesta

Jaksolla haettiin rahoitusta yhteensä lähes 3,9 miljoonan euron edestä. Hakemuksia tuli vireille 19 kappaletta, joista 15 oli alueellisia ja neljä alueiden välisiä, joissa Hämeen ELY-alue oli yhtenä alueena. Rahoitettavaksi valittiin kymmenen hanketta, joille esitetään rahoitusta yhteensä noin 1,6 miljoonan euron edestä.

”Hyviä hakemuksia oli paljon. Hakemusten suuri määrä kertoo siitä, että myös tarpeita on paljon. Siinä mielessä tilanne on hyvä, että hankerahaa on vielä tälle vuodelle jäljellä”, toteaa Kukkonen.

Ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin runsaasti rahaa jäljellä – myös yhteistyöhankkeita toivotaan

Maaseudun ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin on erillistä tukirahaa varattu yli 600 000 euroa tälle vuodelle. Kiintiöstä on vielä hyvin jäljellä varoja maaseudun ilmasto- ja ympäristötekojen eteen.

”Tällaisia investointeja voivat olla vaikkapa yhteisölliset ympäristön kunnostushankkeet, koneet ja laitteet esimerkiksi vesistöjen kunnostamiseen tai uusiutuvaan energiaan liittyvät yhteisöjen investoinnit, jotka vähentävät ilmastopäästöjä. Konkreettinen esimerkki nyt rahoitettavaksi valituista hankkeista on kosteikon rakentaminen Tammelaan”, Kukkonen sanoo.

Kukkonen toivoo yleisesti hyviä alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa toteuttavia hankehakemuksia tulevillekin valintajaksoille, mutta nostaa esiin erityisesti tietyt yhteistyöhankkeet.

”Yritysryhmähankkeita olisi hyvä saada lisää, koska niistä on aiemmilta kausilta hyviä kokemuksia. Niissä tehdään yritysten kanssa yhdessä konkreettista kehittämistyötä, josta kaikki hyötyvät. Viljelijäryhmähankkeet taas ovat uusi tukimuoto tällä kaudella viljelijöille kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että tarvittaessa maatilakohtaisesti”, Kukkonen sanoo.

Seuraava maaseudun kehittämisen hanketukien valintajakso päättyy Hämeen ELY-keskuksessa 30.9. Maaseudun kehittämishankkeiden haku on jatkuva, mutta päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään valintajaksoittain.

EU:n maaseuturahoitusta voi hakea Hämeessä ELY-keskuksen lisäksi paikalliselta Leader-ryhmältä, joita ovat Päijänne-Leader Päijät-Hämeessä, Linnaseutu ry Hämeenlinnan seudulla, LounaPlussa ry Forssan seudulla ja EMO ry Riihimäen seudulla sekä Uudellamaalla. Leader-ryhmillä on oma rahoituskehys ja omat valintajaksonsa.