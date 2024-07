Ampiaisen pisto lemmikin kuonoon vaatii välitöntä reagointia

Kissat ja koirat voivat yrittää pyydystää ampiaisia, jolloin niillä on suurin riski saada pisto. Koirille on luontaista mennä kuono edellä tutkimaan uusia paikkoja, tällöin ampiaiset pistävät koiria usein kuonon tai kaulan alueelle. Kissat taas tutkivat ampiaisia tökkimällä niitä tassuillaan, joten ne saavat piston todennäköisimmin tassuihin, jolloin pisto on vaarattomampi.

Hyönteisten pistot aiheuttavat lemmikille yleensä vain lieviä oireita kuten kutinaa tai turvotusta. Ampiaisen pisto aiheuttaa pistokohdassa myös kipua ja pisto voi aiheuttaa vakavan allergisen reaktion. Jos pistokohta turpoaa, tulee sitä seurata tarkkaan, etenkin jos pisto on pään tai kaulan alueella. Erityisesti suualueen pistoon tulee reagoida heti, sillä pisto voi turvotessaan tukkia hengitystiet ja olla kohtalokas.

Ampiaisen piston hoito eroaa kyyn pureman hoidosta

Eläinlääkäri Marit Åström Evidensian Lauma eläinklinikalta antaa selkeät ohjeet ampiaisen piston saaneen lemmikin hoitoon.

- Jos pisto aiheuttaa voimakasta kutinaa tai turvotusta varsinkin pään ja kaulan alueella, tulee lemmikille antaa hydrokortisonia. Hydrokortisonia sisältäväien kyytablettien oikea annostus kannattaa tarkistaa päivystävältä eläinlääkäriltä. Myös kissalle voi antaa kyypakkauksen tabletteja ensiapuna ampiaisen pistoihin.

Pureman aiheuttajasta tulee kuitenkin olla varma. Jos varmuutta siitä, onko oireet aiheuttanut ampiainen vai kyy, ei kortisonia kannata lemmikille antaa, koska kyyn puremassa kortisoni voi kuormittaa munuaisia. Jos varmuutta ei ole, kannattaa ottaa yhteys eläinlääkäriin. Kyyn puremassa tulee lemmikki aina viedä eläinlääkäriin.

Jos pään tai kaulan alueella oleva turvotus ei lähde laskemaan muutaman päivän kuluessa tai pistokohta on selkeästi kivulias ja häiritsevä, tulee lemmikki viedä eläinlääkäriin. Eläinlääkäriin on myös hyvä hakeutua, mikäli eläin saa useita samanaikaisia ampiaisenpistoja. Ampiaisen piston lisäksi myös hyttysten pistot voivat aiheuttaa allergisen reaktion, mikäli lemmikki on herkistynyt hyönteisten pistoille tai pistoja on määrällisesti paljon.

Omahoidoksi Åström opastaa pistokohdan viilentämisen kylmällä, mikäli lemmikki sen sallii. Tähän sopii esimerkiksi kylmägeelipakkaus tai kostea ja viileä pyyhe.

Pistoilta voi suojautua vaatteilla

Paksu ja kihara turkki suojaa jonkin verran hyönteisten pistoilta, minkä vuoksi lyhytkarvaiset lemmikit ovat alttiimpia hyönteisten pistoille. Jos hyttysiä on paljon, voi lemmikin suojata vaatteella. Erityisesti koiralla mahan alue on herkkä, sillä koirilla on usein ohuempi turkki juuri mahassa.

Jos mahdollista, koirat ja kissat kannattaa pitää poissa sellaisista paikoista, joissa tiedetään olevan ampiaisen pesä tai muuten paljon ampiaisia. Jotkin koirien ensisijaisesti punkkien torjuntaan tarkoitetut paikallisvaleluliuokset tai pannat karkottavat myös hyttysiä ja joitakin muita pistäviä hyönteisiä. Lisäksi lemmikeille löytyy myrkytöntä hyttyskarkotetta.

Lisätietoja:

Eläinlääkäri Marit Åström, 0300 484 711, marit.astrom@evidensia.fi

Evidensia-verkoston 47 eläinlääkäriasemaa- ja sairaalaa tarjoavat lemmikille kattavan hoidon vuorokauden ympäri koko Suomessa. Evidensia-verkostoon kuuluvat Evidensia ja Omaeläinklinikka ovat osa IVC Evidensiaa, Euroopan suurinta eläinlääkäripalvelujen tarjoajaa, johon kuuluu yli 2 500 eläinlääkäriasemaa ja -sairaalaa 20 maassa.