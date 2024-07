Mt 428 Joutsa-Pertunmaa rakenteen parantamis- ja päällystystyöt alkavat

Keski-Suomessa kotikuntaa hakenut 1 670 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista 26.6.2024 08:42:16 EEST | Tiedote

Keski-Suomen maakunnassa kuntalaiseksi on muuttanut huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 1 670 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista. Yli vuoden Suomessa asunut tilapäistä suojelua saava voi hakea kotikuntaa ja siirtyä vastaanottokeskuksen palveluista kuntalaiseksi. Kuntalaiseksi muuttaneiden lisäksi ukrainalaisia on Keski-Suomessa vastaanottojärjestelmän puolella yhteensä 1 393. Tiedot kerätään Maahanmuuttoviraston vastaanottojärjestelmään. Samaan aikaan, kun kotoutumiskoulutusten kysyntä on ukrainalaisten myötä kasvanut merkittävästi, määrärahoja leikataan.