Tarjolla 800 000 euroa yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin! Seuraava valintajakso päättyy 30.9.

Maantietä 189 (Rymättyläntie) parannetaan rakentamalla Virventien liittymään alikulkukäytävä ja porrastettu liittymä – liikenne siirretään kiertotielle 3.7.2024

Naantalin kaupunki rakennuttaa yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa maantien 189 (Rymättyläntie) parannushanketta, jossa rakennetaan Virventien liittymään alikulkukäytävä sekä porrastettu liittymä Porhonkallion–Virpin asemakaava-alueelle Naantalin Luonnonmaalla. Työt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että liikenne siirretään työalueen kohdalla kiertotielle. Kiertotien pituus on noin 400 metriä, ja nopeusrajoitus kiertotiellä on 30 kilometriä tunnissa. Liikenne siirretään kiertotielle tiistai-iltana 9. heinäkuuta. Kiertotie on käytössä perjantaihin 25. lokakuuta asti.