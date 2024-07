Saimaan vesiensuojeluyhdistykselle tunnustus ansiokkaasta vesiensuojelutyöstä

Vesiensuojelu ja -hoito ovat laaja-alainen kokonaisuus, joka näkyi myös palkinnon saajaksi ehdotettujen moninaisuudessa. Palkintoraati valitsi korkeatasoisen kilpailun voittajaksi Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen (SVSY), joka on perustettu vuonna 1964. Yhdistystä voidaan pitää suuren vesistöalueen vesienhoitotyön kantaisänä.

”Saimaa on Suomen suurin järvi ja samalla sen tila heijastuu sisävesien tilaan yleisesti. Yhdistys on omilla toimenpiteillään tehnyt vaikuttavia ja käänteentekeviä parannuksia alueen vesien tilaan. Toimilla on valtava merkitys Saimaan matkailu-, kalastus- ja virkistysalueille. Se on osoittanut myös esimerkkiä alueen toimijoille ja ihmisille”, palkintoraadin puheenjohtaja ja ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski kommentoi.

Palkintoraatiin kuuluivat Damskin lisäksi maakuntaneuvos Matti Viialainen sekä MTK:n elinvoimajohtaja Leena Kristeri.

Yhdistyksen uraauurtava työ tuli ilmi myös kilpailuun osallistuneiden hakemusten joukosta.

”Veden vaalija -kilpailu herätti laajaa kiinnostusta ja palkinnon saajaksi ehdotettiin monia ansioituneita toimijoita, niin yhdistyksiä kuin yksittäisiä henkilöitäkin. Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen esimerkistä kertoo paljon jo se, että monet kilpailun hakemuksista polveutuvat jollain tavalla yhdistyksen toimintaan. Kilpailun osallistujista käy hyvin ilmi, miten laaja-alaisesti vesien tilaan voi omalla toiminnallaan vaikuttaa positiivisesti ”, MTK Säätiön puheenjohtaja Esa Härmälä kommentoi.

Palkintoa Farmari-messuilla olivat vastaanottamassa yhdistyksen puheenjohtaja Aarno Karels ja toiminnanjohtaja Mikael Kraft.

”Teemme vesiensuojelua yhdessä alueen vesistöt tuntevien maanomistajien ja maanviljelijöiden kanssa. Jos haluaa saada vaikuttavia tuloksia, pitää yhteistyön olla sujuvaa. Meillä on yhteensä noin 15 hanketta käynnissä ja määrä on historian korkein. Hankkeet liittyvät neuvontaan, virtavesiin, valuma-alueisiin ja yleisesti vesistökunnostuksiin”, Karels kommentoi.

Kunniamaininnat Keski-Suomeen ja Etelä-Savoon

Säätiö halusi korostaa sitä moninaista työtä, mitä vesiensuojelun eteen tehdään: hoitokalastus, maataloudessa tehtävät toimenpiteet sekä talkoohenkinen yhdistystoiminta haluttiin nostaa esille esimerkkeinä ansiokkaasta veden vaalimisesta: jokainen teko on merkitsevä. Siksi säätiö antaa kunniamaininnan kalastaja Tarmo Tolvaselle, maanviljelijä Toni Haapakoskelle ja Aito Suvi ry:lle.

Rantasalmelaisen Tolvasen kohdalla palkintoraati korostaa hoitokalastuksen merkitystä vesienhoidossa, jonka pioneereja vuodesta 1994 toiminut Tolvanen on.

Saarijärveläisen Haapakosken Koivurinteen tilalla työ vesienhoidon hyväksi on ollut pyyteetöntä sekä pitkäjänteistä. Tilalla tähdätään ravinteiden tehokkaaseen kiertoon ja hyödyntämiseen sekä näin vesikuormituksen minimointiin, raati nosti esille.

Aito Suvi ry:n kohdalla palkintoraati nostaa esille yhdistyksen maanomistajalähtöisen toimintatavan, jossa kokonaisuus on erittäin hyvin hallussa ja toiminta on monistettavissa muuallekin. Toiminta myös on jatkuvasti laajentunut ja laajenee edelleen.

Veden vaalija -palkinnon ja kunniamaininnat Farmari-messuilla luovuttivat MTK:n puheenjohtaja ja MTK Säätiön varapuheenjohtaja Juha Marttila sekä MTK:n elinvoimajohtaja Leena Kristeri.