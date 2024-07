Ruisrockin loppuunmyyty perjantai kokosi yhteen 35 000 juhlijaa

Perjantain auringonpaisteessa koettiin erityisiä hetkiä monen artistin keikalla. Ihana Ellinoora vahvoine tulkintoineen ja upea Kaija Koo huulipunatykkeineen houkuttelivat rannan alueen täyteen festarikansaa. Sexmane villitsi alkuillasta Niittylavalla, jossa yleisö hyppi ja lauloi keikan rytmiin. Lavoilla nähtiin myös useita yllätysvieraita, minkä lisäksi Ruisrockille tyypillisesti moni artisti esiintyi tähänastisen uransa suurimmalle yleisölle.

Lavalle nousivat myös useat odotetut kansainväliset nimet: Don Toliver ja Lil Tjay saattivat yleisön hurmokseen ja popduo The Chainsmokersin keikka tarjoili Niityllä huikeat bileet.

“On valtavan palkitsevaa nähdä, kun Ruisrockin portit avataan ihanalle yleisöllemme. Vuoden kestänyt suunnittelu ja valmistautuminen kulminoituu tähän hetkeen ja ensimmäiseen festaripäivään. Arvostamme äärimmäisen paljon joka ikistä artistia, työntekijää, talkoolaista ja kumppania, jotka ovat mukana tapahtuman toteuttamisessa. On suuri ilo toivottaa tervetulleeksi myös kaikki upeat kävijämme, jotka lopulta puhaltavat tähän viikonloppuun sen todellisen Ruisrock-taian.”, promoottori Mikko Niemelä kiittää.

Luvassa odotettuja paluukeikkoja ja isoja kansainvälisiä nimiä

Lauantain ja sunnuntain ohjelmassa on luvassa vielä esimerkiksi Hardwellin ja Louis Tomlinsonin kaltaisia kansainvälisiä suosikkiartisteja sekä Jenni Vartiainen ja PMMP, joiden paluuta Ruissaloon on odotettu pitkään. Euroviisusuosikki Joker Out nähdään ensimmäistä kertaa Ruisrockissa, kuten myös lauantaina Rantalavalle nouseva Fröbelin Palikat, joka tekee ensimmäisen ison, aikuisemmalle yleisölle suunnatun festarikeikkansa.

Festarisunnuntaille on saatavilla rajoitetusti lippuja.

