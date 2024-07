SDP:n Seppo Eskelinen: Rajan jatkuva täyssulku on kestämätön vaihtoehto

-Tuntuu välillä sille, että muualla Suomessa unohdetaan, mikä tilanne meillä rajakaupungeissa tällä hetkellä on. Itärajalla on täysi rajasulku, mikä tarkoittaa sitä, että rajaliikenne on kokonaan poikki. Tänne eivät pääse Venäjän masinoimat ihmisjoukot, mutteivät myöskään tavalliset mummot tapaamaan lapsiaan, tuhannet Itä-Suomen oppilaitoksissa opiskelevat venäläiset nuoret käymään kotonaan tai tai Venäjän hirmuvaltaa pakenevat toisinajattelijat. Jokainen voi mielessään pohtia, kuinka kohtuullinen tai kestävä nykytilanne on.



Eskelinen huomauttaa, ettei ole aihetta olettaa, että mikäli raja avattaisiin nyt normaaliin tapaan, tilanne olisi jollain tapaa toinen kuin aiemmin. Pikemminkin päinvastoin. Venäjä tullee kokeilemaan Suomen kestävyyttä.

-Siksi on ilman muuta oltava toimivat työkalut, joilla ilmiöön vastaan. Se on ainoa keino saada rajaa auki niille, joiden on todella voitava se ylittää. Jos vain nukumme ruususen unta ja pidämme oven säpissä, käännämme selkämme myös todella apua tarvitseville. Itärajan poikkeuslaki ei ole täydellinen, mutta on se myös rajaturvallisuutemme kannalta parempi kuin tämä nykyinen tilanne.