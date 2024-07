Vertailu: Mitkä sähköyhtiöt tarjoavat parhaat opiskelijaedut?

Useat sähkönmyyjät tarjoavat kesäisin omaan asuntoon muuttaville opiskelijoille suunnattuja erikoistarjouksia. Tänä vuonna tarjouksia on jokaisen makuun – ympäristöystävällisistä pörssisähkösopimuksista pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin.

Pörssisidonnaiset sähkösopimukset

Opiskelija-alennuksia kesällä edullisista pörssisähkösopimuksista tarjoavat tällä hetkellä Fortum, Nordic Green Energy, Oomi ja Vattenfall. Fortumilla ja Oomilla opiskelijat saavat sopimuksen perusmaksut puoleen hintaan vuodeksi. Nordic Green Energyllä alennus kuukausimaksuista on voimassa toistaiseksi ja marginaali eli sähköyhtiön välityspalkkio myydystä pörssisähköstä on vertailun edullisin (0,45 snt/kWh).

– Pörssisähkösopimus on meidän suosituksemme kaikille opiskelijoille, koska tyypillisesti kerrostaloasunnoissa asuvien opiskelijoiden sähkönkulutus on pientä ja ennustettavaa. Pörssisidonnainen sopimus on joustava vaihtoehto, ja sen vaihtaminen toiseen sopimukseen on tarvittaessa helppoa ja nopeaa. Pörssisähkösopimuksen irtisanomisaika on 14 vuorokautta, kertoo VertaaEnsin.fi:n sähkövertailun toimitusjohtaja Ilmari Ollila.

Määräaikaiset ja kiinteähintaiset sähkösopimukset

Vuoden tai kahden vuoden kiinteähintainen sähkösopimus tarjoaa pitkäaikaista ennustettavuutta, sillä hinta on etukäteen sovittu koko sopimusjaksolle. Helen, Oomi ja Vaasan Sähkö tarjoavat opiskelijoille 50 prosentin alennuksen ja Vattenfall 30 prosentin alennuksen kuukausittaisista perusmaksuista. Esimerkiksi Oomin Kiinteä Haalarisähkö on kahden vuoden määräaikainen sopimus ja alennus on voimassa koko sopimuskauden, jolloin säästö perusmaksuista on yhteensä 58,80 euroa.

Vaasan Sähkön ja Vattenfallin opiskelijoille suunnatut tarjoukset ovat hieman kalliimpia, mutta hiilidioksidivapaita eli sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla tai ydinvoimalla. Sähköä voidaan markkinoida vihreänä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu.

Pakettitarjoukset

Pakettisopimuksen kiinteä kuukausimaksu tekee talouden budjetoinnista helppoa ilman ikäviä yllätyksiä. Pakettisopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia, mikä antaa mahdollisuuden muuttaa tai irtisanoa sopimus joustavasti.

Kuukausihinnoiteltuja pakettisopimuksia löytyy muun muassa KSS Energian, Lumme Energian ja Väreen valikoimista. Pienten sähköpakettien kulutusraja on tavallisesti noin 125 kWh kuukaudessa eli 1500 kWh vuodessa, mikä vastaa pienen kerrostaloasunnon kulutusta.

Pörssisähkön ollessa halpaa pörssisidonnaiset sopimukset ovat lähes poikkeuksetta opiskelijoille edullisempia kuin pakettitarjoukset.

Sähköyhtiöiden tarjoukset opiskelijoille, heinäkuu 2024

Sähköyhtiö Tarjous Energiahinta (snt/kWh) Perusmaksu (€/kk, alv 24 %) Fortum Pörssi­sähkön perus­maksut −50 % vuodeksi

- hiilidioksidivapaa Spot + 0,59 2,45

(norm. 4,90) Helen Perussähkö, määräaikainen sopimus 12 kk:

- perus­maksut −50 % 8,87 2,99 (norm. 5,99) KSS Energia Pakettitarjoukset, esim.

KSS IISI XS:

- kulutusraja: 125 kWh/kk - 16,99 Lumme Energia Pakettitarjoukset, esim. Sähköpaketti XS:

- kulutusraja: 125 kWh/kk (1500 kWh/vuosi)

- ensimmäinen kk 0e

- 100 % uusiutuva - 15,00 Nordic Green Energy Ilmasto pörssisähkö:

- hiilidioksidivapaa

- perus­maksut −50 %.

- etu on toistaiseksi voimassa. Spot + 0,45 1,99

(norm 3,99)



Nordic Green Energy Uusiutuva pörssisähkö:

- 100 % uusiutuva

- perus­maksut −50 %.

- etu on toistaiseksi voimassa. Spot + 0,99 2,24

(norm 4,49) Oomi Kiinteä Haalarisähkö, määräaikainen sopimus 24kk:

- perus­maksut −50 % koko sopimuskauden 8,49 2,45

(norm 4,90) Oomi Aktiivinen Haalarisähkö, pörssisähkösopimus:

- perus­maksut −50 % vuodeksi Spot + 0,59 2,45

(norm 4,90) Vaasan Sähkö Opiskelijasähkö, määräaikainen sopimus 12 kk:

- perus­maksut −50 %

- hiilidioksidivapaa

- vain kerrostaloasuntoon 9,70 2,25

(norm 4,50) Vattenfall Ilmasto Mix, määräaikainen sopimus 12 kk:

- perusmaksu −30 %

- hiilidioksidivapaa 9,14 4,40

(norm. 5,95). Vattenfall Ilmasto Mix, määräaikainen sopimus 24 kk:

- perusmaksu 0,00 € 6 kk ajan

- hiilidioksidivapaa 8,89 0,00 €/kk (6 kk), jonka jälkeen

5,88 €/kk Vattenfall Tuntisähkö Mix, pörssisähkösopimus:

- perusmaksu 0,00 € 6 kk ajan

- hiilidioksidivapaa Spot + 0,50 0,00 €/kk (6 kk), jonka jälkeen

4,95 €/kk Väre Pakettitarjoukset, esim.

Kuukausisähkö S:

- kulutusraja: 167 kWh/kk

- 6 kk tarjoushintaan ja 2 kk Vihreää sähköä veloituksetta (norm. 3e/kk) - 20,90 €/kk (6 kk), jonka jälkeen 30,00 €/kk

Lähde: Sähköyhtiöiden verkkosivut, hinnat tarkistettu 9.7.2024