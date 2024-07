Neuvolan perhevalmennus on nyt verkossa

Syntyvyys vaihtelee paljon eri puolilla Pirkanmaata. Niillä paikkakunnilla, joilla lapsia syntyy vain muutama vuodessa, ei ole aina voitu järjestää perhevalmennusryhmää. Nyt kaikilla odottajilla on yhdenmukainen mahdollisuus saada valmennus Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Perhevalmennuskokonaisuuden on tuottanut Pirkanmaan hyvinvointialueen neuvoloista ja kehitystä tukevista palveluista vastaava vastuualue.

– Videoita ja muuta materiaalia voi katsella silloin, kun itselle sopii, ja niitä voi myös katsoa uudestaan oman kiinnostuksen mukaan, sanoo palvelupäällikkö Johanna Vuoriaho.

– Neuvolan terveydenhoitajalta voi kysyä lisätietoa, jos jokin jää mietityttämään. Myös verkkosivujemme neuvolachat vastaa mieltä askarruttaviin kysymyksiin arkisin klo 10-12.

Vuoriaho lisää, että odottajilta aiotaan kerätä palautetta verkkosivujen perhevalmennuskokonaisuudesta syksyllä, ja sisältöä kehitetään edelleen siltä pohjalta. Perhevalmennus on sovitettu yhteen Taysin synnytysyksikön toiminnan ja valmennuksien kanssa. Hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen neuvoloiden ja Taysin synnytysyksikön yhteistyö on tiivistynyt huomattavasti.

– Vauvaa odottavien näkökulmasta parannus on selkeä verrattuna aiempaan, toteaa palvelupäällikkö Anni Remahl.

– Pystymme nyt yhteistyössä tukemaan odottajien omaa, yksilöllistä polkua sujuvammin.

Videoilla on tietoa vanhemmaksi tulemisesta, parisuhteen ja seksuaalisuuden muutoksista, synnytyksestä sekä vauvanhoidosta ja imetyksestä. Vaikka perhevalmennus on suunnattu ensimmäistä lasta odottaville perheille, siihen voivat tutustua myös ne, joiden perheessä on jo lapsia. Perhevalmennuskokonaisuus on julkaistu osoitteessa pirha.fi/perhevalmennus.