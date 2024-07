Turun Yliopistonmäen rakennuksista on tehty rakennussuojelupäätös

Suojelu koskee arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemia yliopiston päärakennusta, Feeniks- kirjastoa, yhdyskäytävää sekä rakennuksia Natura, Agora ja Quantum sekä lisäksi yliopiston kampuksen keskusaukiota, siitä alkavaa ns. promootioväylää sekä kokonaisuuteen kuuluvia piha-alueita sekä Koskenniemenaukiota ja -katua portaikkoineen.

Villa Hortuksen ja Vesilinnan osalta suojelupäätös on kielteinen, sillä rakennusten suojelu on käsitelty riittävästi asemakaavassa. Nyt tehty suojelupäätös on osa laajempaa Yliopistonmäen suojeluasiaa.

Prosessin aikana on kuultu Museovirastoa, Turun kaupunkia, kiinteistön ja rakennusten omistajia ja haltijoita sekä naapureita.

Kohteelle suojelumääräyksiä rakennusten ulkoasun, rakennusrungon ja kiinteän sisustuksen sekä ympäristön säilyttämisestä

Suojelumääräykset koskevat rakennusten ulkoasun ja rakennusrungon lisäksi myös keskeisten sisätilojen kiinteää sisustusta. Myös keskusaukion suihkulähde veistoksineen sekä piha-alueen alkuperäiset kalusteet on suojeltu.

Päärakennuksen aula. © Karolina Jalarvo

Aarne Ervin aluesuunnitelma perustui mäellä sijaitsevaan, päärakennuksen, kirjaston ja luonnontieteidentalo 1:sen eli Naturan reunustamaan keskusaukioon, jonka avoimelta sivulta avautuu näkymä kohti Turun tuomiokirkkoa. Aukio yhdistää rakennukset kokonaisuudeksi, joka toimii koko alueen ytimenä. Sisätiloista, erityisesti auloista on välitön jatkuvuus aukiolle. Rakennukset ovat itsenäisiä, mutta niveltyvät osaksi kokonaisuutta sekä liikenteellisin yhteyksien että arkkitehtuurin keinoin. Rakennuksia yhdistäviä ja luonnehtivia piirteitä ovat yhdenmukaiset, vaaleat ja vahvasti horisontaaliset julkisivut, nauhaikkunat ja perustasosta nousevat arkadikäytävät.

Keskusaukio kirjaston suuntaan. © Karolina Jalarvo

Turun yliopisto on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Kohteella on huomattava kulttuurihistoriallinen merkitys Suomen sivistyshistorian ja yliopistolaitoksen monumenttina, modernia arkkitehtuuria edustavana yhtenäisenä kokonaisuutena sekä historiallisesti kerrostuneena ja kaupunkirakenteeseen integroituneena ympäristönä. Aarne Ervin suunnittelemat kirjasto- hallinto- ja laitosrakennukset sekä yhteistyössä Jussi Jänneksen kanssa suunniteltu ympäristö taideteoksineen muodostavat arkkitehtonisen kokonaistaideteoksen. Se on Suomessa ainutlaatuinen kaupungin historialliseen keskustaan sijoittuva yhtenäinen kampusalue, jossa toteutuu kansainvälisten esikuvien mukainen moderni arkkitehtuuri.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Kirsti Virkki. p. 0295 022 525, kirsti.virkki@ely-keskus.fi

ylitarkastaja Reetta Katila, p. 0295 022 820, reetta.katila@ely-keskus.fi