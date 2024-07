Toimiva palovaroitin voi estää vakavan tulipalon

Palovaroittimen toimintaa tulipalotilanteissa arvioidaan valtakunnallisen pelastustoimen onnettomuustietokannan avulla. Rakennuspalovaara on tilanne, jossa palo on voinut syttyä, mutta se ei ole levinnyt syttymispaikastaan esimerkiksi rakenteisiin. Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuosien 2018-2024 tilastoinnin mukaan rakennuspalovaaraksi jääneissä tilanteissa palovaroitin on toiminut useammin kuin varsinaisissa rakennuspaloissa. ”Tästä voidaan vetää se johtopäätös, että palovaroittimen antama hälytys on auttanut tulipalon havaitsemisessa sekä antanut aikaa alkusammutustoimille. Näin tulipalo ei ole päässyt leviämään”, toteaa johtava palotarkastaja Sami Lindfors Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Toimiva palovaroitin puuttuu vielä kuitenkin monesta asunnosta. Esimerkiksi valtakunnallisesti vuosina 2009–2018 syttyneistä asuinrakennusten tulipaloista on todettavissa, että keskimäärin 32 prosentissa tapauksista asunnossa ei ollut palovaroitinta. Toimimattomia palovaroittimia oli lisäksi keskimäärin 16 prosentissa asunnoista. ”Pirkanmaan ajantasaiset tilastot mukailevat tältä osin pitkälti valtakunnallista tilastoa. Pirkanmaalla palaneissa asunnoissa yli neljänneksestä puuttui toimiva palovaroitin”, Lindfors lisää.

Pelastuslaki edellyttää huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia. Lakiin 1.1.2024 tulleen muutoksen mukaan velvoite asuntojen varustamisesta palovaroittimilla siirtyy rakennuksen omistajalle kahden vuoden siirtymäajalla eli 1.1.2026 alkaen. Huoneiston haltijalle jää edelleen velvoite ilmoittaa palovaroittimen vioista ja pariston vaihdon tarpeesta.

Lakimuutoksella pyritään osaltaan varmistamaan, että asunnoissa on aina toimiva palovaroitin. Näin voidaan vaikuttaa siihen, miten aikaisessa vaiheessa asunnoissa syttyvät tulipalot havainnoidaan. Asialla on vaikutusta palo- ja henkilövahinkojen määrään. ”Tänään on hyvä päivä tarkistaa oman palovaroittimen toiminta. Toimiva palovaroitin on lakisääteinen velvoite, joka pelastaa ihmishenkiä ja auttaa välttämään myös omaisuusvahinkoja”, Lindfors kertoo.