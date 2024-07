Tulli takavarikoi 15 kg kokaiinia – katukauppa-arvo yli 2 miljoonaa euroa

Tulli pysäytti Naantalin satamassa ruotsinlaivalla saapuneen ulkomaan kilvissä olevan auton, jota kuljetti Tanskassa asuva henkilö. Tullitarkastuksessa auton rakenteista paljastui rakennettu kätkötila, josta Tulli takavarikoi yhteensä 15 kg kokaiinia.

Noin 150 000 käyttöannoksen takavarikko

Tullin esitutkinnassa on selvinnyt, että kokaiini oli kätketty muualla Euroopassa auton rakenteisiin tehtyyn kätkötilaan, jossa se salakuljetettiin Tanskan ja Ruotsin läpi Suomeen. Suomen tullin pyynnöstä epäillyn asuntoon Tanskassa tehtiin kotietsintä, jonka yhteydessä asunnosta takavarikoitiin vähäinen määrä kokaiinia ja väärennettyjä henkilöllisyystodistuksia.

– Nyt takavarikoimamme määrä on iso verrattuna viime vuoteen, jolloin Tulli takavarikoi kokaiinia yhteensä 16 kg. Kyseessä on Turun alueen satamien yksi isoimmista huumausainetakavarikoista, kertoo tutkinnanjohtaja Kimmo Kaunisto Tullin Turun rikostutkintayksiköstä.

Kokaiinierän katukauppa-arvo olisi ollut yhteensä noin 2 250 000 euroa. Takavarikkomäärästä olisi saanut yhteensä noin 150 000 käyttöannosta.

Tulli on tehnyt tapauksen esitutkinnassa yhteistyötä muiden EU-maiden esitutkintaviranomaisten kanssa. Esitutkinnan aikana on ollut kiinniotettuna Romanian kansalainen ja hän on edelleen vangittuna. Tulli on tutkinut tapausta törkeänä huumausainerikoksena. Tapauksen esitutkinta päättyy kesän 2024 aikana ja tapaus siirtyy sen jälkeen syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle.

Kuvat