Palvelun aatelia kilpailuun jo yli 135 ehdotusta

”Aivan loistavia palveluntarjoajia meillä Etelä-Savossa ja hienoa, että ihmiset ovat lähteneet ehdottamaan loistavia palvelukokemuksia kilpailuun”, toteaa Tiina Ylönen Etelä-Savon kauppakamarilta.

Ehdotuksia on saatu monipuolisesti eri aloilta ja ympäri Etelä-Savoa. Ehdotuksissa on mukana esimerkiksi erilaisia kauppoja, ravintoloita, kahviloita, urheilutoimijoita, harrastuspaikkoja, maatiloja, kirpputoreja, parturi-kampaamoja, kioskeja/huoltoasemia ja korjauspalveluita. Muutamat toimijat nousevat esille ehdotusten määrässä, erästä palveluntarjoajaa on ehdotettu jo lähes 50 kertaa! Aikaa on vielä uusillekin ehdotuksille ja perusteluille, joten kannattaa lisätä omakin suosikki kilpailun voittajaehdokkaaksi.

Perusteluissa nousee esille muun muassa ystävällinen ja asiakaslähtöinen palvelu, palvelutarjonta ja laatu sekä asenne.

” Loistava asiakaspalvelu, aidot kohtaamiset, asiantunteva palvelu. Aito nauru, hymy ja työn ilo välittyvät asiakkaille!” (kahvila)

” Kaupungin lämminhenkisin kauppa. Aina hymyilevä ja palvelualtis henkilökunta, joka opastaa ja neuvoo muihinkin liikkeisiin, jos omassa valikoimassa ei olisi asiakkaan toivomaa tuotetta.” (kauppa)

” Henkilökunta on aina iloinen ja heti vastaanottamassa asiakkaita. Palvelu ja ruuat ovat erinomaisia aina. Takuu laatua.” (ravintola)

”Aina ystävällinen palvelu pilke silmäkulmassa. Asiakkaat huomioidaan yksilönä.” (kahvila)

"Aivan huikeaa paneutuminen tuotteisiin ja niiden kehittämiseen. Uusia makuja tulee jatkuvasti.” (torikauppa)

”Palvelee niin aloittelijaa kuin ammattilaista iloisella otteella asiakasta kuunnellen. Jälkimarkkinointi myös laadukasta.” (urheilu)

Palvelun aatelia -kilpailussa etsitään loistavia palvelun tuottajia Etelä-Savon alueelta. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen Etelä-Savon kauppakamarin verkkosivuilla (eskauppakamari.fi/palvelunaatelia) syyskuun puoliväliin asti. Ehdotuksia voi jättää useamman ja toimijat voivat ehdottaa myös itseään mukaan kilpailuun.

Yhteistyössä kilpailua mahdollistamassa ovat Etelä-Savon kauppakamari, Etelä-Savon maakuntaliitto, Hirvensalmen kunta, Juvan kunta, MEKS Kaakko, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, MPY, Mäntyharjun kunta, OP Suur-Savo, Pieksämäen kaupunki, Puumalan kunta, SaaraLiu, Savonlinnan kaupunki ja Sulkavan kunta.