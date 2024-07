Muistutuskutsu: Median ennakkotilaisuus Valkeakosken Talonäyttelyssä 23.7. klo 12

Muistutuskutsu: Median ennakkoretki Talonäyttelyyn Valkeakoskelle 21.5.2024 13.5.2024 08:20:00 EEST | Kutsu

Valkeakosken kaupunki järjestää Talonäyttelyn jo toistamiseen 24.7.-4.8.2024 erinomaisten liikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä olevan Juusonniityn uudella asuinalueella. Asuinalue sijoittuu Valkeakosken suositulle pohjoispuolelle, missä järjestettiin vuoden 2017 Talonäyttely ja vuoden 2009 Asuntomessut. Kesällä järjestettävässä Talonäyttelyssä on esillä kymmenen uniikkia kotia. Talonäyttelyn slogan on ”elämänlaatua, joka mahtuu budjettiin”. Kaikki kohteet on tehty tavallisten ihmisten tarpeisiin ja budjetteihin sopiviksi. Talonäyttelyn teemoina ovat ekologisuus, edullisuus, kompaktit kodit ja joustava rakennusprojekti. Yksi kohde sisustetaan tiettävästi ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan kierrätetyillä kalusteilla ja materiaaleilla. Näytteilleasettajina tapahtumassa ovat Kiiruna Talo, Kodikas-talo, Helmitalo, Älvsbytalo, Rakennustyö H. Männistö sekä Arkkitehtitoimisto Outolintu. Näyttelyalueen rakentamisen ohjaukseen ei laadittu ollenkaan rakennustapaohjeita, vaan talojen sijoitt