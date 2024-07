Ville Niinistö europarlamentin Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtajaksi

Europarlamentin valtuuskunnat pitävät yllä parlamentin suhteita eri maihin ja alueisiin sekä nostavat poliittisesti tärkeitä teemoja kyseisten alueiden kehityksestä esille. Valtuuskuntien puheenjohtajilla on merkittävä puhevalta europarlamentin edustajina. Venäjän duuman kanssa europarlamentti ei ole pitänyt yllä suhteita vuoden 2014 Krimin valtauksen jälkeen.



- Venäjä-valtuuskuntaa voi käyttää tänä aikana alustana Venäjän ihmisoikeusongelmien, autoritäärisen kehityksen ja sotapolitiikan haastamiseen. Europarlamentin Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtajana aion olla aktiivinen ääni Venäjän surkean oikeusvaltio- ja ihmisoikeustilanteen haastamisessa sekä Putinin sotapolitiikan kritisoimisessa. Oppositiojohtaja ja toimittaja Vladimir Kara-Murzan sekä muiden Venäjän poliittisten vankien tilanteen auttaminen sekä opposition ja kansalaisjärjestöjen toiminnan tukeminen on tärkeä painopiste, Niinistö korostaa.



- Lisäksi valtuuskunta voi edistämällä tehokkaita energiapakotteita ja muita pakotteita rajoittaa Venäjän kykyä ylläpitää sotataloutta ja hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Tässä aion olla valtuuskunnan puheenjohtajana aktiivinen EU-komission ja ministerineuvoston suuntaan, Niinistö sanoo.



Teollisuusvaliokunnassa Ville Niinistö jatkaa työtään vihreän siirtymän, puhtaiden investointien ja tutkimuspolitiikan parissa viime kaudesta, jolloin hän oli vihreiden ryhmävastaava teollisuusvaliokunnassa. Uuden parlamenttikauden ryhmävastaavista päätetään lähiviikkoina. Uusina tehtävinä hän aloittaa ulkoasianvaliokunnan varajäsenenä sekä sen yhteydessä toimivan puolustusalivaliokunnan jäsenenä.



- Tehtäväni europarlamentissa tukevat hyvin toisiaan. Tulen jatkamaan työtäni fossiilienergian riippuvuudesta vapautumisen sekä ilmastoratkaisujen vauhdittamisen parissa. Näillä ratkaisuilla luodaan työtä Suomeen ja Eurooppaan ja edistetään myös turvallisuuttamme. Sen rinnalla on luontevaa vauhdittaa EU:n puolustusyhteistyötä. Olen hyvin tyytyväinen saamiini tehtäviin, Ville Niinistö sanoo.