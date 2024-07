Opiskelijakorttisovellus muuttui: nyt se palvelee yhä isompaa joukkoa maksutta

Frank Students on Suomen suosituin opiskelijaetupalvelu, jonka mobiilisovelluksella on yli 320 000 käyttäjää. Frankin sovellus sisältää kansallisesti hyväksytyn opiskelijakortin, jolla opiskelijat saavat esimerkiksi VR:n ja Matkahuollon alennukset, sekä lukuisia muita opiskelijaetuja.

Opiskelijaetusovellus on nyt kauttaaltaan uudistunut. Aiempaa tyylikkäämpi ja helppokäyttöisempi sovellus palvelee entistä laajempaa joukkoa. On uutta, että lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat saavat maksutta digitaalisen opiskelijakortin ja muut edut käyttöönsä, vaikka eivät kuuluisi opiskelijajärjestöihin. Myös vastavalmistuneet voivat jatkaa monien etujen hyödyntämistä. He saavat käyttöönsä alumneille suunnatun version Frank Studentsin sovelluksesta.

”Olemme saaneet palautetta, jonka mukaan sovelluksessamme on niin paljon erilaisia etuja, että itselle olennaisimpia on työlästä kaivella. Nyt alennukset ja työpaikat on järjestetty entistä kätevämmin esille”, kertoo Frankin toimitusjohtaja Antti Eronen.

Eronen uskoo Frankin opiskelijaetusovelluksen käyttäjämäärän kasvavan syksyllä selkeästi. Syynä on se, että toinen opiskelijakortin ja -etuja tarjoava sovellus, OP:n tuottama Pivo, sulkeutuu syyskuun alussa.

”Kun ilmoitus Pivon sulkemisesta tuli, Frankin sovellukseen siirtyi heti runsaasti uusia käyttäjiä. Kannattaa tehdä vaihdos ajoissa, jotta esimerkiksi opiskelijahintaisten lounaiden ja matka-alennusten saamiseen ei tule katkosta”, Eronen toteaa.

Opiskelijajärjestöt SAMOK, SYL, SAKKI ja SLL perustivat Frank Studentsin vuonna 2013 yhdessä nuorten matkatoimiston Kilroyn kanssa. Frankin nykyinen omistaja on ruotsalainen Mecenat Group, joka tuottaa Ruotsissa samanlaisia palveluita opiskelijoille ja opiskelijajärjestöille.