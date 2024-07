Valokuituvalmius Valkeakosken Talonäyttelyn tonteilla – monilla verkkoalueilla odotetaan kaupungin lupia

Valokuitunen on rakentanut valokuituvalmiuden kaikille tonteille Valkeakosken Juusonniityssä, jossa pidetään heinäkuussa Talonäyttely. Tämä valmius tarkoittaa, että alueen asukkaat voivat tulevaisuudessa ottaa avoimen valokuidun helposti käyttöön ilman suuria rakentamistöitä käyttöönottovaiheessa.



- Kun valmius rakennetaan yhdessä muun alueen perusinfran kanssa, minimoimme rakentamisesta aiheutuvat haitat ja nopeutamme valokuidun käyttöönottoa. Valokuitu on ekologinen tulevaisuuden valinta, ja kuidun käyttöikä on vuosikymmeniä. Valokuituvalmius takaa, että asukkaat pääsevät vaivattomasti hyödyntämään toimivaa ja varmaa tietoliikenneyhteyttä, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto kertoo.

Rakentaminen alkaa lupien saamisen jälkeen

Valkeakoskella on saatavilla Valokuitusen valokuitua hyvin laajasti. Lisäksi monet uudet alueet odottavat nyt kaupungilta sijoituslupia verkon rakentamiseksi.

- Olemme hieman jäljessä alkuperäisestä aikataulusta, koska emme ole saaneet lupia niin nopeasti kuin olimme suunnitelleet. Koska Suomessa rakentamiskausi on lyhyt, toivomme saavamme luvat pian, jotta pääsisimme aloittamaan työt. Valokuituverkon rakentaminen on iso ja aikaa vievä projekti. Asiakkaat odottavat jo kovasti uusia hyviä yhteyksiään ja varmasti kaikkien toive on saada liittymät toimitettua tilaajille niin pian kuin mahdollista, Kaunisto toteaa.

Verkon piiriin lähes 90 % Valkeakosken taajama-alueiden pien- ja rivitaloista

Vuonna 2020 Valokuitunen osti Valkeakosken Energialta valokuituverkon, jota on laajennettu merkittävästi. Myös uutta verkkoa on rakennettu uusille asuinalueille. Kun kaikki rakentamispäätöksen saaneet verkkoalueet saadaan kytkettyä runkoverkkoon, avoimen valokuituverkon piirissä on noin 4 300 kotitaloutta Valkeakoskella.

Uusia rakennushankkeita ollaan aloittelemassa muun muassa Antinniemeen, Kaskelaan, Kasuriin, Laiskaan, Naakkaan ja Roukkoon. Useilla alueilla on jo tehty kodeissa valokuitulaitteiden asennustyöt ja pihoilla tonttityöt. Näillä alueilla runkoverkon rakentaminen aloitetaan sitä mukaa, kun verkon sijoitus- ja rakentamisluvat ovat kunnossa.

Liittymismahdollisuuksia avoimeen valokuituverkkoon löytyy jo nyt seuraavilta Valkeakosken asuinalueilta: Eerola, Haukioja, Heikkilä, Irjala, Juhannusvuori, Juusonranta, Jyräänmäki, Kauppilanmäki, Kokkola, Lintula, Lintulanmäki, Mattila, Mäntylä, Roukonperä, Tullinmäki, Ulvajanniemi, Valto, Veikkola, Viuha, Vääräkoivu, Yli-Nissilä ja Yrjölä. Valokuituverkko ei kata koko asuinaluetta. Päivittyvä lista Valkeakosken rakentamisalueista: https://valokuitunen.fi/alueet/valkeakoski/

Avoimessa valokuituverkossa toimii useita palveluntarjoajia, joilta asiakkaat voivat valita kotiinsa sopivat netti- ja lisäpalvelut. Verkossa palveluiden kilpailuttaminen ja vaihtaminen on aina mahdollista, mikä takaa asiakkaille parhaat mahdolliset palvelut.