Milloin koiran heinän syönnistä tulee huolestua

Koira syö heinää monesta mahdollisesta syystä ja heinän syönti on yleensä normaalia. Muiden kasvien sijaan koira tykkää yleensä syödä ruohoa tai heinää. Satunnainen heinän syöminen ei yleensä aiheuta ongelmia ja useimmat koiranomistajat ovatkin todistaneet lemmikkinsä laiduntavan kesäisin. Liiallinen syöminen taas on merkki ongelmasta, etenkin jos heinän ylensyönti alkaa yht’äkkiä.

Tieteellistä selitystä koiran omistajaa joskus kummeksuttavalle heinän syönnille ei ole, mutta sille on arvioitu olevan useita syitä. Ruohon ja heinän syömisellä ei myöskään ole yhteyttä koiran ruokavalioon tai rotuun. Syitä koiran heinän syönnille on arvioitu olevan useita kuten nälkä, mahasuolikanavasairauden oireilu,käytöshäiriö tai koira yksinkertaisesti tykkää tuoreen heinän makeahkosta mausta. Koira voi myös oppia syömään heinää pystyäkseen oksentamaan, jos sillä on vatsavaivoja.

Koiran heinän syönnin syy voi olla myös psyykkinen. Taustalla voi olla koiran stressi, ahdistus tai pelko tai koiralla on yksinkertaisesti tekemisen puutetta. Tällöin heinän syöminen tarjoaa koiralle eräänlaisen sijaistoiminnon ja mielenkiintoista puuhaa. Heinän syömisestä voi muodostua myös tapa ja se voi muuttua käytöshäiriöksi.

Töölöläisen Skoode-koiran omistaja kertoo, että Skoode on erityisen innostunut tuoreesta heinästä.

- Skoode rakastaa alkukesän heinää, hänelle maistuvat mainiosti myös lehmuksen ja mustikan lehdet. Heinän syöminen yltyy lähes maaniseksi, kun ollaan lenkillä kaverikoirien kanssa. Hän innostuu heinästä varsinkin luontoon ulkoilemaan päästessään, mutta heinä tuntuu kelpaavan usein myös kaupungissa.

Runsas heinän syönti voi olla suolistolle haitallista

Mahan ja suoliston puhdistamisen sijaan runsas heinän syönti voi ärsyttää suolistoa entisestään ja aiheuttaa koiralle ruuansulatuskanavan oireita. Jos koira syö erityisen paljon heinää, kannattaa omistajan viedä lemmikki tarkempiin tutkimuksiin.

Pahimmillaan koira voi syödä niin paljon heinää, että sille aiheutuu leikkaushoitoa vaativa mahalaukun tai suolen tukos. Jos koira alkaa syödä erityisen paljon heinää, on syytä tarkkailla, ettei sillä ilmene suolitukoksen oireita kuten oksentelua, ruokahaluttomuutta, vaisuutta tai ulostamattomuutta.

Ruohon- tai heinänkorsi voi myös jäädä kiinni nielun limakalvoon. Nieluun juuttunut heinänkorsi aiheuttaa usein aivastelua ja köhinää, kun koira yrittää saada korren irtoamaan. Nieluun juuttunut korsi poistetaan nukutuksessa. Heinä saattaa myös viiltää haavoja koiran suuhun tai ruuansulatuskanavaan. Onneksi suolen tai nielun tukokset ovat kuitenkin verrattain harvinaisia.

Heinä voi olla myös myrkyllistä koiralle, jos pihamaata on lannoitettu tai käsitelty esimerkiksi hyönteismyrkyillä. Pihamaalla, jolla on käytetty lemmikeille haitallisia myrkkyjä, ei saa koiraa jättää yksin. Myös jotkut suositut piha- ja puutarhakasvit sekä kukat voivat olla haitallisia tai jopa myrkyllisiä koiralle.

