Konstaapeli Danielin hauska lastenkirja Konstaapeli Gorilla ja kadonnut keksipurkki tutustuttaa poliisin ammattiin

Ilmestyy 19.9.

Kun herkkupuodista katoaa suuri keksipurkki, konstaapeli Gorilla tietää heti, mitä tehdä. Koko kylän arvostama jämerä ammattilainen tarttuu poliisin tarvikkeisiinsa, tutkii johtolankoja, kuulustelee asukkaita ja pääsee pian ratkaisun jäljille.

Hauskasti kuvitettu tarina vastaa lapsia kiinnostaviin kysymyksiin, kuten miksi varastaminen on väärin ja mitä siitä seuraa. Eläinten lempeä esimerkki kannustaa rehellisyyteen ja muiden huomioimiseen.

Daniel ”konstaapeli Daniel” Kalejaiye halusi kirjoittaa hauskan ja viihdyttävän lastenkirjan, jossa kuitenkin puhuttaisiin poliisin työstä totuudenmukaisesti: konstaapeli Gorilla suorittaa rikospaikalla teknistä tutkintaa ja ottaa sormenjälkiä, ja näpistyksestä ja varkaudesta puhutaan näpistyksenä ja varkautena.

Aiemmassa, nuorille suunnatussa Konstaapeli Daniel tässä moro -kirjassa käsiteltiin myös Konstaapeli Gorillan tapausta vakavampia rikoksia, siksi Kalejaiye halusi tällä kertaa suunnata tarinansa jo pienille koululaisille. Hän uskoo, että mikäli lapset tuntisivat ja sisäistäisivät lakiasiat ja oikean ja väärän eron jo pienenä, tulisi isompana törttöiltyä todennäköisesti vähemmän.

”Vaikka kirjan hahmot ovat eläimiä, kyse on oikeista asioista. Myös vanhemmat voivat oppia kirjaa lukiessa uutta poliisin työstä”, Kalejaiye kertoo.

Nippelitietoa ja erikoisia faktoja rakastava Kalejaiye halusi kirjoittaa tarinaan mukaan myös hauskoja eläinmaailman erikoisuuksia: Uutuuskirjasta oppii muun muassa sen, etteivät gorillat tykkää kastua ja kuinka leijonilla ja jääkarhuilla on täysin erilaiset tassut.

Gorilla soveltuu myös hyvin järjestystä ylläpitäväksi poliisiksi.

”Hopeaselkägorillat ovat viidakon kuninkaita! Ne ovat uskottavia ja maskuliinisia, mutta silti suuremmilta osin kasvissyöjiä, lempeitä eläimiä – isähahmoja, jotka pitävät huolta lapsistaan ja laumastaan. Pyrin olemaan sellainen itsekin poliisina, haluan pitää huolta asioista ja ihmisistä, mutta jos tilanne niin vaatii, käskyttäminenkin luonnistuu”, Kalejaiye kuvailee.

Konstaapeli Gorilla ja kadonnut keksipurkki -kirjan on kuvittanut Anni Nykänen.

Daniel Kalejaiye on vanhempi konstaapeli, jonka sosiaalisen median tilejä seuraa yli 240 t. ihmistä. Kalejaiye työskentelee Itä-Suomen poliisilaitoksella nuortenrikostutkijana sekä nettipoliisina. Hän on kirjoittanut kirjan Konstaapeli Daniel tässä, moro! ja juontanut Ylen Summeri-ohjelmaa. Anni Nykänen on sarjakuvataiteilija, kuvittaja ja graafinen suunnittelija.

Konstaapeli Gorilla ja kadonnut keksipurkki ilmestyy myös Daniel Kalejaiyen lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi