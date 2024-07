Helsingin uusin uimaranta avataan 15.7. klo 10 – Palettilammen vesi tulee Päijänteestä

Palettilampi on osa Ellen Thesleffin puistoa ja käyttöön otettava uimaranta-alue sijaitsee lammen pohjois-koillisosassa. Uimarannan yhteydessä on WC, pukusuoja ja ulkosuihku sekä ulkokuntosali ja 2 beach volley -kenttää. Palettilampi on ainoa keinotekoinen uimalampi Helsingissä. Lammessa on luonnonmukaiset reunat ja hiekkapohja.

Alueen rakentaminen

Lampi avataan käyttöön osittain, sillä uimarannan ympäristössä on edelleen jonkin verran aidattua työmaa-aluetta, jossa työt jatkuvat. Työmaa-alueelle meneminen on kielletty.



Ellen Thesleffin puiston länsiosaan tullaan rakentamaan keskusaukio sekä pieni puulava tapahtumia varten. Aukion läheisyydessä on tilavaraus siirrettävälle jäätelö- ja ruokakojulle. Palettilammen ympärille rakennetaan myös kävelyraitti, ja alueelle suunnitellaan piknikpuistoa sekä kaupunkiviljelypalstoja. Ellen Thesleffin puiston rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2023, ja sen on määrä valmistua pääosin syksyyn 2024 mennessä.

Pysäköinti ja saapuminen alueelle

Alueelle löytää osoitteilla Ellen Thesleffin puisto (jalkaisin tai pyörällä) tai Paletinkierto 9. Pysäköintitalon edestä kävellään Paletinkiertoa pitkin pohjoisen kautta. Perille pääsee myös busseilla 52 ja 560.

Autolla saapuvia palvelee Lammenrannan pysäköintitalo osoitteessa Paletinkierto 9. Pysäköinti on maksullista ja käytössä EasyPark- ja ParkMan-sovelluksilla. Paletinkierron ja Vedenkierron varrella on aluepysäköintikielto. Kadunvarsipaikoitus ei ole käytössä, koska kadut on rakennettu vasta osittain valmiiksi. Alueella on tehostettu pysäköinninvalvonta.

Kävijöitä pyydetään kulkemaan hiekkakäytäviä pitkin, jotta rakenteilla olevan puiston herkkä nurmikko ei kärsisi.

Vesilinnut tarvitsevat rauhaa

Uimarannan rakennustyöt jouduttiin keskeyttämään kesäkuun alussa, kun havaittiin että alueella pesi erittäin uhanalainen mustakurkku-uikku. Pesintä onnistui, ja nyt uikkupariskunta poikasineen kaipaa perherauhaa.

Uikkujen pesimäalue on rajattu lippusiimalla, ja niille on tuotu rannan niukan pajupensaston luokse pesälautta. Kyltit opastavat uimareita välttämään uikkujen aluetta. Rajatulta alueelta uimaan meneminen on kielletty paitsi uikkujen myös pohjassa olevien pajupensaiden vuoksi. Ne päästään poistamaan uimakauden jälkeen.

Uutinen: Erittäin uhanalaisen mustakurkku-uikun pesintä onnistui Palettilammella