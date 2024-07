Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ja Storage365 yhdistävät voimansa tarjotakseen innovatiivisia pienvarastoratkaisuja

Suomen kiinteistöalan edelläkävijän Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n ja Ruotsin suurimman varastoratkaisuihin erikoistuneen Storage365:n strateginen kumppanuus vastaa kasvavaan pienvarastojen kysyntään ja tarjoaa monipuolisia ratkaisuja niin yksityisille kotitalouksille kuin yrityksillekin.

Yhteistyö Tallbergin ja Storage365:n välillä heijastaa pienvarastoinnin kasvavia mahdollisuuksia Suomessa. Markkinakoko ja kasvunäkymät ovat vahvat, ja alan odotetaan kasvavan merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Yhteistyön tavoitteena on vastata tähän kasvavaan kysyntään tarjoamalla joustavia, kestäviä ja moderneja pienvarastointiratkaisuja.

-Koronapandemian jälkeinen aika on muuttanut työtapoja ja johtanut tyhjiin toimistotiloihin, jonka seurauksena kiinteistöomistajat etsivät uusia tapoja hyödyntää tilojaan. Pienvarastot ovat nousseet esiin erityisenä ratkaisuna, kun yhä useammat tarvitsevat erilaisiin tarpeisiinsa turvallista ja joustavaa säilytystilaa, sanoo Jouni Nylund, Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n asiakkuusjohtaja.

-Syitä pienvarastojen kysynnän kasvuun on monia: pandemian aikana ihmiset hankkivat runsaasti uusia harrastusvälineitä, jotka nyt tarvitsevat säilytystilaa. Ihmisten elämäntilanteiden muuttuessa myös tilapäisen säilytyksen tarve kasvaa; vanhojen kerrostalojen vinttejä on muutettu muuhun käyttöön, uusissa kerrostaloissa tilankäyttöä on tehostettu entisestään, kuolinpesät kaipaavat tilaa perintötavaroille, jne., kertoo Storage365:n operatiivinen johtaja Suvi Roine.

-Pienvarastoinnilla on erittäin vahva kasvupotentiaali Suomessa, se vastaa monipuoliseen asiakaskuntaan, muuttuviin elämäntapoihin ja kiinteistöalan trendeihin. Pelkästään jo pääkaupunkiseudulla on useita satoja tuhansia neliöitä tyhjää toimistotilaa, jota voisi helposti ja edullisesti hyödyntää pienvarastoina, Roine jatkaa.

-Olemme innoissamme tästä uudesta kumppanuudesta, joka antaa meille myös mahdollisuuden kokeilla uutta liiketoiminta-aluetta. Pienvarastot ovat vahvasti kasvava trendi, ja uskomme, että yhdistämällä osaamisemme voimme tarjota ratkaisuja, jotka vastaavat tämän päivän haasteisiin. Tokmannin yläkerrassa Sirrikuja 1:ssä sijaitsevan erittäin modernin pienvaraston lisäksi tavoitteemme on luonnollisesti laajentaa ja avata Srorage365:n kanssa lisää yhteisiä kohteita, Nylund Tallbergilta jatkaa.

-Storage365:n liiketoimintakonseptilla on myös erittäin tärkeä kestävän kehityksen näkökulma, sillä nykyisiä tyhjiä tiloja hyödyntämällä vältetään uusien tilojen rakentaminen, mikä istuu todella hyvin meidän omiin arvoihimme, summaa Tallbergin Nylund. Toivoisimme vain viranomaisilta joustavuutta tämän tavoitteen joutuisampaan toteutukseen, tiivistää Nylund.

Nettovuokrataso erittäin korkealla Suomessa

Suvi Roine iloitsee myös siitä, että Suomessa pienvarastojen nettovuokrataso on erittäin korkea muihin Euroopan maihin nähden. Vain Iso-Britannia on Suomen edellä, mikä tekee Storage365:stä erityisen houkuttelevan vaihtoehdon suomalaisille kiinteistönomistajille.