Helmi-keskittymät apuna monimuotoisuuden turvaamisessa

Luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävä työ Helmi-keskittymillä on alkanut keskeisten toimijoiden kesken. Keskeisiä tavoitteita on edistää luonnonhoitotoimien koordinointia ja vahvistaa luonnon monimuotoisuudesta ja sen turvaamisesta tehtävää viestintää paikallistasolla. Jokaiselle keskittymälle on luotu verkkosivut, joilta löytyy perustiedot keskittymistä.

Hankoniemen helminauha

Hankoniemellä tavataan runsaasti edustavia harvinaisia luontotyyppejä, jotka liittyvät osin Salpausselän reunamuodostumaan tai hiekkaiseen ja paahteiseen maaperään sekä alueen mereisyyteen. Uudenmaan erityispiirteenä ovat rantadyynit ja metsäiset dyynit. Alueen perinnebiotoopeilla ja paahdeympäristöissä tavataan lukuisa joukko uhanalaista lajistoa.

Lähes kaikki alueen avoimet elinympäristöt edellyttävät luonnonhoitoa säilyäkseen edustavina: paahdeympäristöt, hiekkarannat, perinnebiotoopit ja niiden uhanalainen lajisto. Hankoniemen Helminauhan potentiaalisia kunnostustoimia ovat Itämeren hiekkarantojen ennallistaminen, dyyniluontotyyppien ylläpitäminen (alkiovaiheen dyyneistä metsädyyneihin), metsien puustorakenteen monipuolistaminen, soiden vesitalouden ja kasvillisuuden ennallistaminen sekä kuivien ketojen, merenrantaniittyjen ja hakamaiden hoitaminen laiduntamalla, raivaamalla ja niittämällä.

Helmi-keskittymän toivotaan tuovan alueelle koordinoidumpaa luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävää työtä. Lukuisien luonnonhoitohankkeiden koordinointi ja mahdollisten synergiaetujen huomioiminen tehostavat toimien vaikuttavuutta.

Lisätietoa Hankoniemen Helminauhan Helmi-keskittymästä täältä.

Helmi-yhteistyöryhmän jäsenet ihastelevat Koskenkylänjokilaaksossa sijaitsevaa Sävträskin kosteikkoaluetta lintutornista käsin. Sävträskin lintutorniin pääset tutustumaan Itä-Uudellamaalla Loviisassa. Kuva: Pihla Kivistö

Koskenkylänjokilaakso

Koskenkylänjoki ja sen lukuisat pienet sivujoet sisältävät tärkeitä pienvesikohteita, joista osalla on tehty kunnostuksia. Keskittymän alueella on muutamia arvokkaita perinnebiotooppien keskittymiä. Alueella ja sen eteläpuolella on lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvia kohteita, joiden lisäksi alueella on muutamia pienialaisempia linnustolle potentiaalisesti arvokkaita kohteita. Vesistöjen rantametsien lehdot ja korvet lisäävät osansa alueen luontoarvoihin.

Koskenkylänjokilaakson alueella on hoito ja kunnostustarvetta monissa elinympäristöissä. Alueen lintuvedet ovat umpeenkasvaneita ja toimien suunnittelu ja toteutus on jo osin käynnissä. Perinnebiotoopeista osa on jo hoidon piirissä, mutta kunnostettavia ja säännölliseen laidunnukseen on vielä saatavissa lisää kohteita. Keskittymällä on selvittämätöntä kunnostuspotentiaalia useissa elinympäristöissä.

Tavoitteena on paikallisella tasolla edistää luonnonhoidon ja kunnostuksen hankkeita mm. selvittämällä eri rahoitusmahdollisuuksia ja avustamalla hankkeiden käynnistämisessä.

Lisätietoa Koskenkylänjokilaakson Helmi-keskittymästä täältä.

Laidunnus on tärkeää perinnebiotooppien monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Helmi-ohjelman tuella rakennettu laidunaita ympäröi ylämaankarjaa. Kuva: Pihla Kivistö

Keski-Uudenmaan virtavesihelmet

Vantaanjoen ja Sipoonjoen vesistöalueille sijoittuvalla keskittymällä esiintyvät virtavedet edustavat pääasiassa uhanalaisia savimaan virtavesiluontotyyppejä, joilla tavataan useita huomionarvoisia lajeja. Vesistöt luovat alueelle ekologisen verkoston, johon kuuluu reheviä rantametsiä ja perinnebiotooppeja. Sipoonkorven kansallispuisto yhdistää alueen eteläosan.

Vesistökunnostuksia alueella on jo tehty ja lisää on suunnitelmissa. Myös metsäisten elinympäristöjen ja perinnebiotooppien osalta alueella on hoito- ja kunnostustarvetta. Luonnonhoitotoimilla pyritään parantamaan suojelualueiden kytkeytyneisyyttä alueella.

Keski-Uudenmaan virtavesihelmet keskittymän toivotaan lisäävän alueella tapahtuvaa luonnonmonimuotoisuutta edistävää toimintaa. Keskittymällä panostetaan aluksi viestintään luonnonhoidon mahdollisuuksista.

Lisätietoa Keski-Uudenmaan virtavesihelmet Helmi-keskittymästä täältä.

Uhanalaisen luhtaorvokin elinympäristöä on hoidettu poistamalla vesakkoa. Hoidettu kasvusto kukki alkukesästä näyttävästi Helmi-ohjelman hoitokohteella. Kuva: Esko vuorinen

LUMO-helmet

Länsi-Uudenmaan monimuotoisuusverkosto, LUMO-helmet, on luontotyypeiltään monimuotoinen alue, jossa esiintyy lajistoltaan harvinaisen edustavia luontotyyppejä ja arvokasta lajistoa. Alue muodostaa kokonaisuuden, jonka luontoarvoihin lukeutuu niin valtakunnallisesti arvokkaita lintuvesiä ja perinnebiotooppeja, kuin myös kalkkikivikallioita, harjumetsiä, rantalehtoja sekä edustavia pienvesiä. Vesistöissä aluetta yhdistävät Mustionjokilaakso, Lohjanjärvi, Hiidenvesi sekä Vihtijoki sivu-uomineen ja rantaluontotyyppeineen.

Alueella on pitkä historia luonnonhoidossa, mutta työtä on vielä tehtävänä. Monet elinympäristöistä, kuten perinnebiotoopit, vaativat jatkuvaa hoitoa. Lisäksi alueella on lukuisia arvokkaita lajiesiintymiä, joiden esiintymien turvaamiseksi tulee suunnitella hoitotoimia.

Keskittymän tavoitteena on kuntarajat ylittävä yhteistyö luonnoltaan arvokkaan alueen luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Tarkoituksena on myös vahvistaa luonnonmonimuotoisuuteen keskittyvää viestintää ja tukea hankkeita rahoituskanavien kartoittamisessa.

Lisätietoa LUMO-helmet Helmi-keskittymästä täältä.

Helmi-keskittymistä

Helmi keskittymät ovat monimuotoisuuden kannalta tärkeitä seutuja, joilla on todettu olevan myös tarvetta ennallistaa, kunnostaa tai hoitaa erilaisia elinympäristöjä. Helmi-keskittymien tavoitteena on lisätä näille tärkeille alueille kohdistuvaa viestintää ja kohdentaa luonnon monimuotoisuuden eteen tehtäviä toimia.

Helmi-keskittymät eivät ole tarkasti kartalle rajattavia vaan muodostuvat ajan myötä tehtyjen luonnon monimuotoisuutta edistävien toimenpiteiden mukaan. Näitä ovat eri rahoituskanavien kautta tehtävät ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimenpiteet sekä vapaaehtoisen suojelun edistäminen. Erilaisia heikentyneiden elinympäristöjen tilaa parantavia toimenpiteitä voidaan toteuttaa niin luonnonsuojelusuojelualueilla kuin niiden ulkopuolella, ja toimenpiteet ovat aina maanomistajille vapaaehtoisia.

Lintuvesikosteikot ovat vaarassa kasvaa umpeen vesistöjen rehevöitymisen myötä. Ruovikon koneellisella niittämisellä edesautetaan useiden uhanalaisten ranta- ja vesilintujen suojelua. Kuva: William Velmala

Helmi-keskittymillä luonnon monimuotoisuuden edistämisen keinoihin kuuluu Helmi-ohjelman kautta toteutettavien luonnonhoitotoimien lisäksi myös muiden monimuotoisuutta tukevien hankkeiden toimet. Helmi-keskittymiä voidaan tarvittaessa käyttää toimien priorisoinnin apuna. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen vaikuttavuus, kustannustehokkuus ja kytkeytyneisyys varmistetaan yhteistyöllä laajan toimijoukon kesken. Maanomistajat ovat tärkeä osa tätä toimijajoukkoa.

Helmi-ohjelman rahoituksella voidaan toteuttaa luonnonhoito mm. arvokkailla pienvesikohteilla, metsäkohteilla tai perinnebiotoopeilla esimerkiksi luonnonlaitumia aitaamalla. Maanomistajat voivat olla yhteydessä ELY-keskukseen omilla maillaan sijaitsevista luonnonhoitoa vaativista kohteista. Helmi-keskittymien yhteydessä voidaan maanomistajan aloitteesta tarkastella myös erilaisia vapaaehtoisen suojelun keinoja yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma on Suomen luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen keskittyvä, vuoteen 2030 jatkuva ohjelma. Helmi-ohjelma tarttuu kahteen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen.

Helmi-ohjelman toteutus perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja eri toimijoiden väliseen laajaan yhteistyöhön. Ohjelmaa toteuttavat ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus sekä useat kunnat ja järjestöt.