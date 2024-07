Valokuituvalmius Kittilän Ahvenjärven kaava-alueen tonteille

Valokuitunen rakennuttaa Kittilän Ahvenjärven uudelle kaava-alueelle valokuituverkkoa. Yhteensä alueen 40:lle tontille rakennetaan valokuituvalmius, mikä tarkoittaa sitä, että yhteyden käyttöönotto on tuleville tonttien rakentajille ja asukkaille vaivatonta. Valmius rakennetaan tänä vuonna samassa yhteydessä, kun muu alueen infrastruktuuri, eli tiet, sähkö, vesi ja viemäri rakennetaan. Kun valmius alueelle on rakennettu, Valokuitunen rakentaa lopuksi runkoyhteyden, joka kytkee alueen valtakunnalliseen Avoin Kuitu -verkkoon.

- Kun valmius rakennetaan samassa yhteydessä muun alueen infran kanssa, minimoimme rakentamisesta koituvat haitat ympäristölle ja nopeutamme valokuidun käyttöönottoa. Aikanaan uudet asukkaat pääsevät heti hyödyntämään toimivaa, huippunopeaa ja luotettavaa tietoliikenneyhteyttä, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto kertoo.

Valokuitu on tärkeä vetovoimatekijä

Kittilässä ja Levin alueella luotettavat tietoliikenneyhteydet nähdään tärkeinä tekijöinä niin asukkaiden kuin matkailijoiden houkuttelemisessa. Sujuva digiarki vaatii hyviä ja luotettavia yhteyksiä.

- Pohjoisessa eläminen ja etätöidenkin teko sujuu, kun yhteydet pelaavat luotettavasti. Lomailijat arvostavat myös hyvää yhteyttä ja osa haluaa esimerkiksi pidentää lomaansa etätyöskentelyllä. Valokuitu varmistaa yhteyksien toimivuutta myös sesonkiaikoina, kunnanjohtaja Timo Kurula Kittilän kunnasta kertoo.

Valokuidun saatavuus Kittilässä on kasvanut merkittävästi, kun alueelle on rakentumassa useaan kohteeseen valokuitua. Valokuitunen on tehnyt tänä ja viime vuonna verkon rakentamispäätökset Utsuvaaraan, Koutaan sekä Akanrovan omakotitaloalueelle. Lisäksi osaan Kittilän kunnan omistamista vuokrahuoneistoista rakennetaan valokuituyhteydet. Alueilla rakentaminen alkaa tänä vuonna.

Valokuitunen rakentaa avointa valokuituverkkoa, jossa valokuituyhteyden nettiliittymä tilataan erikseen verkon palvelutarjonnasta. Palvelut ovat aina kilpailutettavissa eikä asiakkaan tarvitse sitoutua vain yhteen toimijaan.