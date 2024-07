Stella Lökfors MM-finaaliin pelaamaan kullasta - välierästä muodostui trilleri

Välieräottelu oli alusta loppuun äärimmäisen tiukka ja ratkaisua saatiin jännittää loppuun saakka., kun ottelu eteni 1–1-tilanteessa ratkaisevaan kolmanteen sarjaan. Siinä Stella Lökfors aloitti kuuden kaadon jonolla, johon USA:n Annalise O'Bryant pystyi kuitenkin vastaamaan ja pitämään tilanteen äärimmäisen tiukkana. Ratkaisu olisi voinut kääntyä kumpaan suuntaan tahansa, mutta Lökfors säilytti upeasti hermonsa tiukassa paikassa.

Lökfors voitti ratkaisevan sarjan 254–241 ja pelaa MM-kilpailuiden singlen loppuottelussa kultamitalista. Kolmen sarjan ottelussa sarjat olivat Lökforsin sarjat ensiksi mainittuna: 205–202, 198–205 ja 254–241.

Loppuottelu pelataan ensi viikon torstaina, jolloin pelataan kaikki nuorten MM-kilpailuiden kilpailuosioiden loppuottelut saman päivän aikana. Lökforsin finaalivastustaja on toisen välierän voittanut Singaporen Arianne Tay.

– Upea fiilis on nyt. Välierän kolme sarjaa olivat jännittävät ja stressaavat, mutta onneksi sain viimeisessä tärkeimmässä sarjassa pidettyä pään kasassa ja tehtyä kaatojonoa. En pelien aikana katsonut tulostaulua ja kun vastustajakin teki monta kaatoa, niin kyllä siinä jännitystä oli. Aivan mahtava pelata loppuottelussa ja itselleni on nyt hyvä, että se on vasta MM-kilpailuiden lopussa. Nyt saan keskittyä muihin kilpailuosioihin ja tämä mitalin varmistuminen antaa potkua niihin, Lökfors tunnelmoi välierän jälkeen.

Lökforsin MM-mitali on keilailussa nuorissa naisissa ensimmäinen Suomelle kymmeneen vuoteen.

Etelä-Koreassa Keilailun nuorten MM-kilpailuihin osallistuu maailman parhaat alle 21-vuotiaat keilaajat 38 maasta.